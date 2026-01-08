NBA

Jokić y Flagg: los únicos dueños de estas casillas esta temporada

Mientras Jokić lidera por conocimiento total del juego, Flagg lo hace por una combinación de instinto y necesidad de un equipo que ha entregado las llaves de la franquicia a un chico nacido en 2006

Por

Eimy Carta
Jueves, 08 de enero de 2026 a las 04:19 pm
Jokić y Flagg: los únicos dueños de estas casillas esta temporada
Suscríbete a nuestros canales

En una liga dominada por la especialización, el concepto de "jugador total" ha encontrado a sus dos máximos exponentes en este arranque de año. No es sorpresa ver a Nikola Jokić en la cima; el serbio ha convertido lo extraordinario en rutinario. Sin embargo, que un novato de 19 años como Cooper Flagg comparta mesa con el mejor jugador del mundo es un suceso que redefine las expectativas para cualquier rookie en la historia moderna.

Nikola Jokić: El sistema solar de Denver

Para los Nuggets, Jokić no es solo un pívot; es el principio y el fin de cada jugada. Liderar a su equipo en puntos (29.6), rebotes (12.2) y asistencias (11.0) es algo que ya se espera de él, pero su liderazgo en robos (1.4) subraya su infravalorada lectura defensiva. El "Joker" sigue demostrando que, para ganar en Denver, todo debe pasar por sus manos, manteniendo una eficiencia que lo tiene nuevamente como favorito al MVP.

Cooper Flagg: El heredero prematuro

Lo de Cooper Flagg en Dallas trasciende el impacto habitual de una primera elección del Draft. El joven alero no ha necesitado tiempo de adaptación para convertirse en el pilar de los Mavericks.

  • Anotación y generación: Con un promedio cercano a los 19 puntos y 4.2 asistencias, ha asumido responsabilidades de veterano tras la reestructuración del equipo

  • Presencia física: Su liderazgo en rebotes (6.5) y robos (1.2) refleja una madurez física impropia para su edad, confirmando por qué se le consideraba el prospecto más completo desde LeBron James.

Un dato para la historia

Que Flagg logre liderar a su equipo en estas cuatro categorías siendo novato es una anomalía estadística. Ni siquiera figuras como Victor Wembanyama o el propio LeBron James lograron acaparar tal volumen de juego en todos los apartados durante sus primeros meses en la liga. 

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Hipismo Gulfstream Park Carreras Breeders' Cup Eclipse Award
Jueves 08 de Enero de 2026
EN VIVO
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
EN VIVO
Baloncesto