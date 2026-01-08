Jokić y Flagg: los únicos dueños de estas casillas esta temporada

Suscríbete a nuestros canales

En una liga dominada por la especialización, el concepto de "jugador total" ha encontrado a sus dos máximos exponentes en este arranque de año. No es sorpresa ver a Nikola Jokić en la cima; el serbio ha convertido lo extraordinario en rutinario. Sin embargo, que un novato de 19 años como Cooper Flagg comparta mesa con el mejor jugador del mundo es un suceso que redefine las expectativas para cualquier rookie en la historia moderna.

Nikola Jokić: El sistema solar de Denver

Para los Nuggets, Jokić no es solo un pívot; es el principio y el fin de cada jugada. Liderar a su equipo en puntos (29.6), rebotes (12.2) y asistencias (11.0) es algo que ya se espera de él, pero su liderazgo en robos (1.4) subraya su infravalorada lectura defensiva. El "Joker" sigue demostrando que, para ganar en Denver, todo debe pasar por sus manos, manteniendo una eficiencia que lo tiene nuevamente como favorito al MVP.

Cooper Flagg: El heredero prematuro

Lo de Cooper Flagg en Dallas trasciende el impacto habitual de una primera elección del Draft. El joven alero no ha necesitado tiempo de adaptación para convertirse en el pilar de los Mavericks.

Anotación y generación: Con un promedio cercano a los 19 puntos y 4.2 asistencias , ha asumido responsabilidades de veterano tras la reestructuración del equipo

Presencia física: Su liderazgo en rebotes (6.5) y robos (1.2) refleja una madurez física impropia para su edad, confirmando por qué se le consideraba el prospecto más completo desde LeBron James.

Un dato para la historia

Que Flagg logre liderar a su equipo en estas cuatro categorías siendo novato es una anomalía estadística. Ni siquiera figuras como Victor Wembanyama o el propio LeBron James lograron acaparar tal volumen de juego en todos los apartados durante sus primeros meses en la liga.