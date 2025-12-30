Alarma en Denver: Nikola Jokic abandona el partido en Miami por una lesión de rodilla

Suscríbete a nuestros canales

El astro de los Denver Nuggets, Nikola Jokic, estaba protagonizando otra de sus noches de ensueño en la NBA. En apenas una mitad de juego, el serbio ya acumulaba 21 puntos, ocho asistencias y cinco rebotes, deleitando al público de Miami con pases de fantasía por detrás de la espalda y una autoridad total sobre la duela. Sin embargo, un incidente fortuito a solo tres segundos del descanso cambió radicalmente el panorama para el vigente campeón de la liga.

Ahora, los Nuggets contienen el aliento a la espera de un parte médico oficial que determine la gravedad de la situación. Jokic abandonó la cancha del Kaseya Center este lunes por la noche tras sufrir una aparente lesión en la rodilla izquierda justo antes de irse a los vestuarios. El pívot no regresó para la segunda mitad y la organización se ha mantenido cautelosa, sin emitir detalles inmediatos sobre el alcance del daño.

Un accidente inesperado bajo el aro

La jugada ocurrió de la forma más inesperada. Jokic se encontraba solo bajo la canasta e intentó dar un paso hacia adelante para ayudar a su compañero, Spencer Jones, a cerrar una penetración del jugador del Heat, Jaime Jaquez Jr. En el fragor de la acción defensiva, Jones pisó accidentalmente el pie izquierdo de Jokic justo cuando este realizaba un esfuerzo lateral, lo que provocó que la rodilla del serbio se doblara de forma antinatural.

El tres veces Jugador Más Valioso se desplomó de inmediato, agarrándose la articulación con evidentes gestos de dolor. Aunque logró ponerse en pie con ayuda y caminar hacia el vestuario por sus propios medios —una señal que suele invitar a un moderado optimismo—, su incapacidad para volver al juego dejó una sombra de duda sobre el futuro inmediato de la franquicia.

El impacto en la carrera por el MVP y el futuro de Denver

Una ausencia prolongada de Jokic sería un golpe devastador para Denver. El serbio no solo es el corazón del equipo, sino que hasta este lunes era el favorito indiscutible para llevarse nuevamente el premio al MVP. Sus promedios de 29.9 puntos, 12.4 rebotes y 11.1 asistencias lo tienen en ruta a promediar un triple-doble por segunda temporada consecutiva, una hazaña prácticamente sin precedentes en la era moderna para un jugador de su posición.

Este percance llega en el peor momento posible para los Nuggets, quienes ya lidian con una enfermería saturada. El equipo enfrentó el compromiso en Miami sin tres piezas fundamentales de su rotación titular:

Christian Braun (esguince de tobillo).

Aaron Gordon (distensión del tendón de la corva).

Cam Johnson (manejo de carga en la rodilla).

Reconocimiento de la liga ante su dominio

Hasta ahora, Denver había logrado mantenerse a flote gracias a la histórica producción de su estrella. Incluso los rivales se han rendido ante el nivel mostrado por el serbio este año. "Las cosas que está haciendo esta temporada son realmente notables", había declarado el entrenador del Heat, Erik Spoelstra, minutos antes del encuentro.

La NBA entera queda ahora a la espera de los resultados de las pruebas de imagen (RM) que se le realizarán al pívot en las próximas horas. De la salud de esa rodilla izquierda depende, en gran medida, el destino de los Nuggets en la Conferencia Oeste.