Nikola Jokić se une a un selecto club de navidad

El pívot serbio de los Denver Nuggets firmó una actuación legendaria con 56 unidades, convirtiéndose en apenas el quinto jugador en la historia que alcanza el medio centenar de puntos en un 25 de diciembre

Por

Eimy Carta
Sabado, 27 de diciembre de 2025 a las 01:18 pm
La Navidad de la NBA siempre reserva un espacio para la grandeza, pero lo vivido este año ha elevado el estándar histórico. Nikola Jokić, la estrella de los Denver Nuggets, ha grabado su nombre nuevamente en los records de la liga tras anotar 56 puntos, una cifra que lo sitúa en una de las listas más exclusivas del baloncesto mundial.

Hasta ahora, solo cuatro hombres habían logrado cruzar la barrera de los 50 puntos en el día más emblemático de la temporada regular. Con su exhibición de este año, Jokić no solo se une a ellos, sino que escala posiciones para reclamar el tercer puesto histórico en anotación navideña, superando las marcas de leyendas como Rick Barry y la estrella contemporánea Luka Dončić.

El top 5 de anotadores en Navidad

El ranking de los máximos anotadores en una sola jornada de Navidad queda configurado de la siguiente manera:

1. Bernard King (1984): 60 puntos.

2. Wilt Chamberlain (1961): 59 puntos.

3. Nikola Jokić (2025): 56 puntos.

4. Rick Barry (1966): 50 puntos.

5. Luka Dončić (2023): 50 puntos.

El impacto de "The Joker"

La actuación de Jokić destaca no solo por el volumen de puntos, sino por la eficiencia y el dominio del juego que caracteriza al serbio. Superar los 50 puntos en Navidad es una hazaña que ha ocurrido apenas cinco veces en más de 75 años de historia de la NBA, lo que subraya la dificultad de mantener este nivel de acierto bajo los reflectores de la máxima audiencia global.

Con esta marca, Jokić reafirma su candidatura al MVP y deja claro que, cuando la presión es máxima y el escenario es el más brillante, el pívot siempre tiene un truco más bajo la manga.

Sabado 27 de Diciembre de 2025
Baloncesto