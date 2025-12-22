¿El mejor jugador que ha visto? Kevin Durant se rinde en elogios ante Nikola Jokic

Suscríbete a nuestros canales

En una reciente declaración que ha sacudido los cimientos del mundo del baloncesto, la superestrella de la NBA, Kevin Durant, ha compartido su profunda admiración por el pívot de los Denver Nuggets, Nikola Jokic. Durant, conocido por ser uno de los anotadores más letales de la historia y un estudioso del juego, no escatimó en elogios al evaluar el lugar del serbio en la jerarquía histórica del deporte.

"Podría decirse que es uno de los mejores 10, o incluso 5 jugadores que he visto jugar al baloncesto en mi vida", afirmó Durant con contundencia. Esta declaración no es menor, considerando que proviene de un jugador que ha compartido pista con leyendas de la talla de Kobe Bryant, LeBron James, Stephen Curry y Tim Duncan.

Un talento generacional

Nikola Jokic, apodado "The Joker", ha transformado la posición de pívot con su visión de juego periférica y su capacidad de pase, cualidades más propias de un base que de un hombre de siete pies. Su ascenso a la élite ha sido meteórico, logrando múltiples premios MVP de la temporada regular y liderando a los Nuggets a su primer campeonato de la NBA en 2023.

Para Durant, lo que separa a Jokic del resto no es solo su estadística, sino su coeficiente intelectual baloncestístico. La capacidad de Jokic para manipular las defensas rivales y encontrar al compañero abierto en fracciones de segundo es lo que lo sitúa, según 'KD', en ese exclusivo "Top 5" histórico personal.

El impacto de las palabras de Durant

El respeto entre estrellas de este calibre subraya la era dorada que vive la liga. Durant, quien siempre ha sido un purista del juego, reconoce en Jokic una anomalía técnica: un jugador que no depende de un atletismo explosivo, sino de una técnica depurada y una mente brillante.