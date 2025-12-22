David Adelman, sancionado por la NBA tras su expulsión ante los Rockets

Suscríbete a nuestros canales

La NBA ha impuesto una sanción económica de 35,000 dólares al entrenador de los Denver Nuggets, David Adelman, tras los incidentes ocurridos durante la derrota del pasado sábado ante los Houston Rockets (115-101).

La liga, a través de un comunicado oficial emitido por el vicepresidente ejecutivo James Jones, citó dos razones principales para la multa: el uso de lenguaje inapropiado hacia los oficiales y su demora en abandonar la cancha tras ser expulsado.

El incidente: frustración en el Ball Arena

El momento de máxima tensión ocurrió con 8:40 restantes en el último cuarto. Adelman, quien ya había recibido una falta técnica en la primera mitad, estalló tras una jugada en la que la estrella Nikola Jokić recibió un contacto evidente en el brazo cerca del aro sin que los árbitros señalaran infracción.

Según los informes y las grabaciones de la transmisión:

Adelman corrió hacia el oficial Tyler Ricks , gritando de forma airada.

Fue necesario que sus asistentes lo sujetaran mientras profería insultos que fueron captados por los micrófonos de ambiente.

Tras recibir la segunda técnica y la consiguiente expulsión automática, el técnico permaneció en la pista discutiendo, lo que agravó la sanción económica.

Declaraciones post-partido

En la rueda de prensa posterior al encuentro, Adelman se mostró algo más calmado pero mantuvo su postura sobre el arbitraje:

"Estaba confundido y simplemente buscaba respuestas. Sentí que el árbitro simplemente seguía alejándose más y más de mí cuando yo solo quería hablar. Al final me dijeron que tenía que irme. Fue una noche dura".

Un historial de tensión

Esta es la primera expulsión en la carrera de David Adelman como entrenador principal en la NBA. Curiosamente, el incidente cierra una semana de alta tensión entre ambos equipos, ya que hace apenas cinco días el entrenador de los Rockets, Ime Udoka, también fue multado con $25,000 por criticar el arbitraje tras un enfrentamiento previo contra Denver.