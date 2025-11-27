NBA: El poder ofensivo de Denver pone a prueba a unos Spurs sin Wembanyama

Suscríbete a nuestros canales

La temporada regular de la NBA nos ofrece un auténtico espectáculo en la Conferencia Oeste: Denver Nuggets se mide a los San Antonio Spurs. Ambos equipos se encuentran en posiciones destacadas de la tabla, y el resultado de este encuentro en Denver será crucial para sus aspiraciones en el Top 6.

Los Denver Nuggets llegan en excelente forma, habiendo ganado tres de sus últimos cinco partidos. Su principal fortaleza reside en su ofensiva en casa, donde promedian más de 121 puntos en ocho de sus últimos nueve enfrentamientos.

En su reciente victoria (125-115) ante Memphis, Denver demostró una profundidad de banquillo notable, con Murray (29 puntos) y el suplente Watson (27 puntos) como máximos anotadores, no siendo necesario depender exclusivamente de Jokic.

Por su parte, los Spurs también atraviesan un buen momento, con cuatro victorias en sus últimos cinco partidos. A pesar de la importante baja de su líder, Wembanyama, los de San Antonio han demostrado ser competitivos, como se vio en su reciente victoria (115-102) ante Portland.

El equipo texano confía en sus actuaciones fuera de casa, donde han anotado más de 114 puntos en siete de sus últimos ocho encuentros como visitantes. Su estilo de juego se basa en ataques rápidos y tiros de larga distancia.

El pronóstico ganador se centra en los puntos

A pesar del alto potencial ofensivo de ambos equipos, los enfrentamientos directos sugieren un partido más controlado:

Total histórico bajo: El total promedio de puntos en los 54 enfrentamientos directos es de 215.94 .

El total promedio de puntos en los 54 enfrentamientos directos es de . Tendencia reciente: La tendencia reciente indica que se han anotado Menos de 241.5 puntos en los últimos 6 partidos entre Denver y San Antonio.

Los expertos de MeridianoBet consideran que, dada la solidez defensiva de ambos equipos y el historial de no alcanzar totales extraordinariamente altos, el marcador final se mantendrá por debajo de las expectativas más altas.

Jugada recomendada: Total puntos menos (241.5).

R: Luimar González