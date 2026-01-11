Mbappé al banquillo; Gonzalo sería el titular en la Supercopa

Suscríbete a nuestros canales

La noticia ha saltado como un resorte en las últimas horas: Kylian Mbappé será suplente en el trascendental compromiso de hoy, la final de la Supercopa de España. Lo que parecía una titularidad indiscutible se ha transformado en un giro de guion inesperado que deja al capitán de "Les Bleus" esperando su oportunidad desde el banquillo.

El momento de Gonzalo

La gran novedad no es solo la ausencia de Mbappé, sino la apuesta decidida por Gonzalo. El joven atacante, que ha venido pidiendo paso con actuaciones sólidas y un despliegue físico envidiable, recibirá la alternativa en el escenario más exigente.

Fuentes cercanas al cuerpo técnico sugieren que la decisión responde a:

Gestión de cargas: Una posible fatiga muscular detectada en los últimos entrenamientos de Mbappé, quien no esta del todo recuperado de su lesión.

Decisión táctica: La búsqueda de un perfil más asociativo o de mayor presión defensiva en la salida de balón del rival, características que Gonzalo ha pulido recientemente.

Reacciones y hermetismo

Hasta el momento, el club no ha emitido un comunicado médico oficial, lo que refuerza la teoría de una decisión técnica. El entorno de Mbappé se mantiene en silencio, aunque la imagen del delantero en el banquillo será, sin duda, la fotografía más buscada por las cámaras.