Futbol

Mbappé al banquillo; Gonzalo sería el titular en la Supercopa

En una decisión que promete sacudir los cimientos del vestuario y la planificación táctica para el encuentro de hoy, el astro francés no partirá desde el inicio. La gran sorpresa de la jornada es la inclusión del joven Gonzalo en la punta de ataque

Por

Eimy Carta
Domingo, 11 de enero de 2026 a las 12:12 pm
Mbappé al banquillo; Gonzalo sería el titular en la Supercopa
Suscríbete a nuestros canales

La noticia ha saltado como un resorte en las últimas horas: Kylian Mbappé será suplente en el trascendental compromiso de hoy, la final de la Supercopa de España. Lo que parecía una titularidad indiscutible se ha transformado en un giro de guion inesperado que deja al capitán de "Les Bleus" esperando su oportunidad desde el banquillo.

El momento de Gonzalo

La gran novedad no es solo la ausencia de Mbappé, sino la apuesta decidida por Gonzalo. El joven atacante, que ha venido pidiendo paso con actuaciones sólidas y un despliegue físico envidiable, recibirá la alternativa en el escenario más exigente.

Fuentes cercanas al cuerpo técnico sugieren que la decisión responde a:

  • Gestión de cargas: Una posible fatiga muscular detectada en los últimos entrenamientos de Mbappé, quien no esta del todo recuperado de su lesión. 

  • Decisión táctica: La búsqueda de un perfil más asociativo o de mayor presión defensiva en la salida de balón del rival, características que Gonzalo ha pulido recientemente.

Reacciones y hermetismo

Hasta el momento, el club no ha emitido un comunicado médico oficial, lo que refuerza la teoría de una decisión técnica. El entorno de Mbappé se mantiene en silencio, aunque la imagen del delantero en el banquillo será, sin duda, la fotografía más buscada por las cámaras.

 

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Kylian Mbappé Hipismo LVBP Barcelona
Domingo 11 de Enero de 2026
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Fútbol