MLB: Tarik Skubal le gana el caso a Detroit y establece récord en arbitraje salarial

El as de los Tigres de Detroit, Tarik Skubal, ha grabado su nombre en los libros de historia de las Grandes Ligas, pero esta vez no fue desde el montículo. En un fallo sin precedentes, el dos veces ganador del premio Cy Young de la Liga Americana venció a su organización en el proceso de arbitraje salarial, asegurando un contrato de 32 millones de dólares para la temporada 2026.

Un salto salarial sin precedentes en Detroit

La brecha entre lo que ofrecía el equipo y lo que exigía el jugador era, hasta hace poco, considerada "astronómica". Los Tigres de Detroit presentaron una cifra de 19 millones de dólares, un monto que bajo los estándares tradicionales del arbitraje para lanzadores abridores habría sido considerado justo. Sin embargo, Skubal, respaldado por la influyente agencia Boras Corporation, apostó por un valor de 32 millones de dólares.

Al ganar el caso, Skubal percibirá 13 millones más de lo que el equipo pretendía pagarle, marcando una de las victorias más contundentes para un pelotero frente a un panel de arbitraje.

Superando la barrera de Juan Soto y Shohei Ohtani

Hasta hoy, el récord absoluto para cualquier jugador en el sistema de arbitraje le pertenecía al dominicano Juan Soto, quien pactó por 31 millones de dólares con los Yankees de Nueva York en 2024. Skubal se convierte ahora en el nuevo poseedor de la marca histórica general.

En el departamento de lanzadores, la diferencia es aún más dramática. El récord previo para un abridor en arbitraje decidido por un panel era mucho menor, mientras que en contratos negociados para evitar el proceso, Shohei Ohtani había alcanzado los 30 millones con los Angelinos en 2023 y David Price los 19.75 millones con los propios Tigres en 2015. Skubal ha pulverizado esas métricas, elevando el techo financiero para los brazos más dominantes del negocio.

Los números de Skubal respaldan la cifra

La victoria de Tarik Skubal no es casualidad. El zurdo de 29 años viene de una temporada 2025 dominante donde se convirtió en el primer lanzador desde Pedro Martínez (1999-2000) en ganar el Cy Young de forma consecutiva. Sus estadísticas fueron la prueba irrefutable ante los jueces: líder de la liga en efectividad (2.21), WHIP (0.891) y ponches (241).

Con este acuerdo de 32 millones de dólares, Skubal encara su último año bajo control del club antes de probar las mieles de la agencia libre tras la Serie Mundial de 2026.