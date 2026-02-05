MLB: Dos interesantes venezolanos lucharán por un puesto en los Tigres de Detroit

Suscríbete a nuestros canales

Con la conclusión de las ligas invernales de beisbol en el Caribe, los focos del mundo del beisbol empiezan a poner un ojo en lo que será los entrenamientos primaverales del beisbol de las Grandes Ligas, que iniciarán en tan solo unos días. Por supuesto, como de costumbre, estas serán fechas importantes para varios peloteros venezolanos, entre los que se encuentran Enmanuel De Jesús y Josué Briceño.

Este par de peloteros criollos han recibido la invitación de Tigres de Detroit para el Spring Training, por lo que estarán desde temprano con la organización felina para intentar dejar una buena impresión. Aunque ambos tienen un objetivo en común, sus contextos son distintos e interesantes de analizar.

De Jesús y Briceño invitados por Detroit

Tigres de Detroit hizo oficial, por medio de sus redes sociales, el roster de peloteros que estarán en el Spring Training con la divisa, y entre ellos se encuentran Enmanuel De Jesús y Josué Briceño. Al primero lo acabamos de ver coronarse campeón en la LVBP, con el Magallanes, y volverá al sistema de MLB luego de par de años positivos en el beisbol coreano.

Por su parte, Josué Briceño es uno de los grandes prospectos de Detroit. El joven toletero de 21 años de edad es un receptor de bastante poder ofensivo, que muy probablemente termine por hacer carrera en la primera base. Además, su talento lo llevó a culminar el año 2025 como el tercer mejor prospecto de Tigres, lo que habla de la fe que se tiene en él.

Además de Briceño y De Jesús, Detroit cuenta con otros tres criollos en el roster del Spring Training: Gleyber Torres, Keider Montero y Eduardo Valencia, todos parte del roster de 40 del equipo. Sin duda, una nutrida presencia venezolana en la pretemporada bengalí.