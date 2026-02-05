Lakers vs. 76ers: ¿Podrá LeBron detener la racha de Philadelphia en Los Ángeles?

Suscríbete a nuestros canales

El Crypto.com Arena se viste de gala este viernes para uno de los duelos más atractivos de la jornada en la NBA: Los Angeles Lakers reciben a los Philadelphia 76ers. Con ambos equipos situados en puestos de clasificación directa a los playoffs, este choque no solo promete espectáculo, sino que será una prueba de fuego para medir las aspiraciones de ambos de cara a la postemporada.

Los Angeles Lakers: El regreso de la pieza faltante

El equipo dirigido por JJ Redick llega en la sexta posición del Oeste con un récord de 30-19. La gran noticia para la afición angelina es el retorno de Austin Reaves, quien tras dos meses de ausencia, ya aportó 15 puntos en la reciente victoria ante Brooklyn.

Poder Ofensivo: Con la dupla estelar de LeBron James y Luka Dončić (quienes promediaron 49 puntos combinados en su último juego), los Lakers lideran la liga en efectividad con un 49.8% en tiros de campo .

Margen de mejora: A pesar de su talento, el equipo promedia 116.3 puntos anotados frente a 116.2 permitidos, lo que refleja una paridad que deben romper para consolidarse en el Top-6.

Philadelphia 76ers: Una racha imparable

Los Sixers atraviesan su mejor momento de la temporada. Con cinco victorias consecutivas, los pupilos de Nick Nurse han demostrado que son un equipo profundo, incluso ante la ausencia de Joel Embiid.

Juventud y veteranía: El novato Edgecombe viene de brillar con 25 puntos ante Golden State, mientras que Andre Drummond sigue dominando las tablas con dobles-dobles consistentes.

Eficacia fuera de casa: Philadelphia tiene la capacidad de superar los 112 puntos en casi cualquier escenario, manteniendo un equilibrio sólido entre su ofensiva (12º) y su defensa (14º).

Jugada ganadora de MeridianoBet

El historial histórico entre ambos es extremadamente parejo: 19 victorias para cada bando en sus últimos 38 encuentros. Sin embargo, las tendencias actuales nos dan pistas claras para los mercados de hoy.

Tendencia en el 1er Cuarto: Los Lakers suelen tener inicios calculados contra Philadelphia. En 15 de sus últimos 16 juegos en casa contra los Sixers, han anotado menos de 32.5 puntos en el periodo inicial.

Hándicap: Los 76ers han cubierto un hándicap de +10.5 en 9 de sus últimas 10 visitas a Los Ángeles.

Total de puntos: Ambos equipos promedian más de 230 puntos totales en lo que va del torneo. Con el regreso de Reaves y el gran momento de Maxey, se espera un duelo de alta anotación.

Nuestra elección: Total puntos Más de 233.5. Anticipamos un intercambio de canastas constante entre dos ofensivas que están "en racha". Esta jugada se cotiza con una cuota de -111.

