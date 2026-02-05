WBC: Puerto Rico pierde a estas estrellas para el Clásico Mundial 2026

Suscríbete a nuestros canales

La selección de Puerto Rico recibió una noticia que nadie quería escuchar a pocas semanas del Clásico Mundial de Béisbol 2026. Si bien es cierto ya era un rumor que estaba tomando fuerza, parece que, según múltiples reportes, tres de sus figuras más representativas, Francisco Lindor, Javier Báez y Carlos Correa, no formarán parte del torneo internacional, una ausencia que cambia por completo el panorama del equipo.

Pese a intensas gestiones y conversaciones de último momento, la Federación de Béisbol de Puerto Rico no logró obtener el permiso necesario para que los tres toleteros estelares participaran. La decisión, ajena a la voluntad de los jugadores, supone un duro revés tanto en lo deportivo como en lo anímico para una afición y para el espectáculo en general.

Puerto Rico – Clásico Mundial

La baja de Lindor, Báez y Correa representa mucho más que la pérdida de talento individual. Se trata de tres líderes naturales, con experiencia en escenarios de alta presión y un profundo vínculo emocional con el equipo. Su ausencia obliga al cuerpo técnico a replantear la estructura defensiva y ofensiva, además de redistribuir roles dentro del clubhouse.

En ediciones anteriores, Puerto Rico se caracterizó por su solidez en el cuadro interior y por una identidad competitiva que intimidaba a cualquier rival. Para los fanáticos, el golpe es emocional. Lindor, Báez y Correa no solo son estrellas de Grandes Ligas, sino símbolos de una época dorada del béisbol puertorriqueño.

Finalmente, la ausencia de estas estrellas con Puerto Rico en el Clásico Mundial será uno de los temas más polémicos en las próximas semanas y al mismo tiempo, lo que será el futuro de este torneo mundialista que reúne a lo mejor del béisbol profesional.