Nikola Jokic se convierte en el 'Rey' de la Navidad con increíble récord

Nikola Jokic vuelve a demostrar que no tiene techo y cuando creemos haberlo visto todo te sorprende como impresionante actuación. En esta oportunidad, la presente temporada de la NBA fue testigo de una de las presentaciones más dominante de todos los tiempos en el duelo de este 25 de diciembre entre Denver Nuggets y Minnesota Timberwolves.

En vísperas de la Navidad, el pívot serbio ha vuelto a hacer historia en la NBA con una actuación absolutamente extraordinaria, convirtiéndose en el primer jugador en lograr más de 55 puntos, 15 rebotes y 15 asistencias en un solo partido, una combinación nunca antes vista en la liga, de acuerdo con el dato de OptaSTATS.

El récord confirma una vez más el impacto total de Jokić en el juego, dominando todas las facetas con una naturalidad asombrosa. Su actuación no solo refuerza su estatus como uno de los mejores jugadores de la era moderna, sino que también lo coloca en un territorio estadístico reservado únicamente para leyendas.

Nikola Jokic supera a James Harden y compañía

El tres veces MVP de la NBA, quien tiene el camino firme para pelear por su cuarto galardón en la historia tras promediar triple-doble por partido, se encargó de destruir solito las aspiraciones de Minnesota, que no pudo respaldar los 44 de Anthony Edwards. Cabe destacar que, el balcánico había tenido una presentación similar un 25 de diciembre cuando culminó con 41 tantos, 15 capturas y 15 habilidades en 2022.

Con un tiempo extra incluido, Nikola Jokic terminó su mágica participación en el Ball Arena con 56 puntos, 16 rebotes, 15 asistencias, 15/21 en tiros de campo y acertando cuatro lanzamientos de seis intentos desde la larga distancia. Además de eso, también mostró su efectividad desde la zona de castigo anotando 22 de 23 en tiros libres. Su desempeño mejoró sus registros en la vigente temporada con 29.8 unidades, 12.1 rebotes, y 11.0 pases por noche.

La presentación del serbio dejó en el camino a la increíble labor de James Harden, quien se quedó a solo dos puntos de convertirse en el primero con esta marca tras anotar 53 unidades, 16 tableros y 17 asistencias en un juego disputado contra New York Knicks el 31 de diciembre de 2016, siendo el otro con un 50-15-15 en la historia de la NBA.