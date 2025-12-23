¿Quién lo sustituirá? Denver Nuggets podrían estar cerca de perder a esta figura

Suscríbete a nuestros canales

os Denver Nuggets se enfrentan a una encrucijada que podría alterar el futuro de su rotación defensiva. Según un informe reciente del Denver Post, la franquicia de Colorado podría verse obligada a dejar marchar a una de sus jóvenes promesas más brillantes, Peyton Watson, debido a las restricciones del límite salarial y al extraordinario rendimiento que el jugador está mostrando en su "año de contrato".

La situación es el resultado de una apuesta estratégica que no terminó en acuerdo antes del inicio de la temporada 2025-26. A diferencia de su compañero Christian Braun, Watson y los Nuggets no alcanzaron un punto común para una extensión de contrato, una decisión que ahora parece volverse en contra de las arcas del equipo liderado por Nikola Jokic.

La ausencia de extensión y la cláusula "Poison-Pill"

De haber firmado una extensión el pasado verano, Watson habría quedado vinculado al equipo bajo la denominada provisión de "poison-pill" (píldora venenosa), una cláusula técnica de la NBA que complica los traspasos de jugadores recién renovados al promediar el salario antiguo con el nuevo. Sin ese acuerdo, Watson entró en la presente campaña con total libertad para demostrar su valor en el mercado, y no ha desaprovechado la oportunidad.

"Watson está rindiendo a un nivel de élite justo cuando más importa", señalan fuentes de la liga consultadas por el Denver Post. "El hecho de que no haya una extensión firmada significa que su valor de mercado está subiendo semanalmente, y es cada vez más improbable que Denver pueda igualar las ofertas que recibirá el próximo verano".

Un pilar defensivo en ascenso

A sus 23 años, Peyton Watson se ha convertido en el ancla defensiva de la segunda unidad de los Nuggets y, en ocasiones, en una pieza fundamental del quinteto titular para cerrar partidos. Su capacidad para proteger el aro siendo un alero, combinada con una movilidad lateral envidiable para defender a bases rivales, lo sitúa como uno de los activos jóvenes más polivalentes de la Conferencia Oeste.

Sin embargo, este éxito deportivo es precisamente lo que genera el problema financiero. Se espera que el próximo verano, cuando Watson se convierta en agente libre restringido, varios equipos con espacio salarial le presenten hojas de oferta (offer sheets) que podrían superar los 15 o 20 millones de dólares anuales.