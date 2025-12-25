NBA

NBA: LeBron James, el rey absoluto de la Navidad

El jugador de Los Ángeles Lakers estará en el día de Navidad de 2025, donde tiene marcas impresionantes a lo largo de su carrera

Jeferson Palacin
Jueves, 25 de diciembre de 2025
LeBron James - Los Ángeles Lakers - AP Photo/Rick Scuteri
LeBron James sin ninguna duda es parte de la historia moderna de la NBA. El jugador de Los Ángeles Lakers mantiene un reinado con marcas y registros impresionantes durante el día de Navidad. Para la edición 2025 se enfrentará en un duelo estelar contra Houston Rockets.

James es el rey absoluto de la Navidad en la NBA, con siete récords all-time que lo consolidan como figura única: 19 juegos disputados, 507 puntos totales (promedio de 26.7), 180 tiros de campo anotados, 11 victorias y 713 minutos en cancha a lo largo de sus 23 temporadas en la liga.

El alero de los Lakers en su último día de Navidad enfrentó a los Warriors (25-12-24), selló su undécima victoria histórica con triunfo 115-113, reafirmando su dominio en estas fechas. Alcanzó 31 puntos, 3 rebotes y 10 asistencias en un juego muy igualado, pero sentenciado por detalles.

Houston Rockets vs Los Ángeles Lakers en prime time de Navidad 2025

Houston Rockets visitará a Los Ángeles Lakers en el prime time del día de Navidad en 2025. Ambos equipos han tenido batallas interesantes en los últimos años, incluidos dos juegos en días de Navidad pasados. Por otra parte, será un duelo interesante entre Kevin Durant vs LeBron James.

Rockets vs Lakers se enfrentaron en dos ocasiones durante el día de Navidad, en la temporada 1967 (Houston ganó 104-101), siendo la primer juego televisado nacionalmente (ABC). Luego en 2003 (Rockets ganó 99-87), el tándem Kobe-Shaq caen en Houston contra Yao Ming.

44 veces Kevin Durant vs LeBron James

Kevin Durant y LeBron James se han enfrentado 43 veces en sus carreras. En el día de Navidad 2025 se medirán por 44ta vez (5ta un 25 de diciembre) en un duelo que podría ser el último en darse. James con 40 años y podría estar pensando en el retiro (aunque no hay nada confirmado).

LeBron lidera los enfrentamientos 24-19, 19-10 en temporada regular y Durant 9-5 en postemporada. Incluso disputaron dos veces las Finales de la NBA con una victoria por bando. En la cancha son enemigos, pero fuera de ella mantienen una gran relación de respeto y amistad.

