Los Lakers se meten en la pelea por reclutar a esta figura de Sacramento Kings

Con la fecha límite de traspasos de la NBA aproximándose, el nombre de Keon Ellis ha emergido como una de las piezas más codiciadas para aquellos equipos que buscan reforzar su perímetro sin comprometer su estructura salarial. Según fuentes de la liga, Los Ángeles Lakers, New York Knicks, Orlando Magic, Miami Heat y Portland Trail Blazers han expresado un interés formal en el escolta de los Sacramento Kings.

Ellis, de 25 años, se ha consolidado como uno de los defensores más disruptivos de la Conferencia Oeste, atrayendo la atención de franquicias con aspiraciones de playoffs que necesitan un perfil "3&D" (triple y defensa) de bajo costo y alto impacto.

Un valor estratégico en el mercado

A pesar de que sus estadísticas tradicionales no suelen acaparar titulares promediando 5.3 puntos y 1.3 robos en la presente campaña, el valor de Ellis reside en su eficiencia y su capacidad para alterar el flujo del juego. Actualmente, Ellis lanza con un acierto cercano al 36% desde la línea de tres puntos, una cifra que, sumada a su envergadura de casi 2.10 metros (6'9"), lo convierte en una pesadilla para los bases rivales.

El interés de los Lakers y los Knicks destaca especialmente, ya que ambos equipos buscan desesperadamente consistencia defensiva en el punto de ataque. Por su parte, el Miami Heat, conocido por desarrollar talentos infravalorados, ve en Ellis un jugador que encaja perfectamente en su "Cultura", mientras que el Magic y los Trail Blazers analizan su incorporación como una apuesta de presente y futuro para sus jóvenes rotaciones.

La situación contractual: El "regalo" de Sacramento

Lo que hace a Keon Ellis un objetivo tan atractivo es su contrato. Actualmente percibe 2.3 millones de dólares, una cifra ínfima para un jugador de su rotación. Sin embargo, Ellis se convertirá en agente libre sin restricciones al finalizar esta temporada 2025-26.

Este estatus de "expiring" genera una urgencia doble:

Para los Kings: Deben decidir si renovarlo (con el riesgo de que el precio suba en el mercado abierto) o traspasarlo ahora para obtener activos antes de que pueda marcharse gratis en verano. Para los interesados: Adquirirlo mediante un traspaso les otorgaría sus Derechos Bird, permitiéndoles renovarlo en julio incluso por encima del límite salarial.

El precio de salida

Fuentes cercanas a las oficinas de Sacramento sugieren que los Kings no dejarán marchar a su "perla defensiva" fácilmente. Aunque Ellis fue un jugador no seleccionado en el Draft (undrafted), su evolución lo ha tasado, según rumores, en una selección protegida de primera ronda o múltiples selecciones de segunda ronda de alto valor.