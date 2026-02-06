César Farías envió un mensaje emotivo a Richard Páez

Suscríbete a nuestros canales

Una de las noticias más mencionadas en las horas más recientes es la del regreso del profesor Richard Páez a los banquillos, tras confirmarse su contratación como técnico del Cúcuta Deportivo. Esto sorprendió a propios y extraños, entre ellos otro de los grandes entrenadores venezolanos: César Farías.

El actual estratega del Barcelona de Guayaquil no quiso dejar pasar debajo de la mesa el anuncio de su colega y quiso rápidamente dejar un mensaje emotivo en redes sociales.

Farías utilizó su cuenta en la red social X (antes Twitter) para escribir unas palabras sobre este hecho, felicitando el nuevo reto en la carrera del entrenador de 72 años de edad.

¿Qué dijo César Farías a Richard Páez?

Inicialmente, el nacido en Güiria, estado Sucre, mencionó su alegría por la noticia, al tiempo que destacó las condiciones que conoce de su colega como técnico.

"Querido Richard, Me llena de alegría verte asumir este nuevo reto en Cúcuta Deportivo. Sé de tu capacidad, de tu liderazgo y de la pasión con la que vives nuestro fútbol. Te deseo el mayor de los éxitos en este camino. Estoy seguro de que dejarás una huella positiva, como siempre", escribió.

Hay que recordar que ambos técnicos son muy recordados en Venezuela, en la que se han erigido como dos de los mejores estrategas en la historia del país.

De hecho, el propio César Farías fue el encargado de tomar el listón de la Vinotinto, cuando el primero dejó su lugar en 2007, tras dirigir a la selección desde 2001 y ser el hombre clave en cambiar la mentalidad del jugador criollo, acostumbrado a años sin victorias nacionales.