César Farías recibe refuerzo de lujo en su Barcelona

La era de César Farías con el Barcelona de Guayaquil ya inició. El criollo está al mando del equipo desde hace algunos días, mientras el club trabaja por reforzar a la plantilla antes del inicio de la temporada.

Justamente, al técnico venezolano estaría cerca de llegarle un refuerzo de peso a nivel internacional. Se trata de Darío Benedetto, el delantero argentino de 35 años, que habría acordado su llegada a la institución después de reducir de manera considerable sus pretensiones económicas.

Las fuentes que ya dan por hecho este movimiento indican que firmará contrato por una temporada, según medios locales, mientras el comunicador César Luis Merlo apunta que el jugador: "viajará este miércoles para hacerse la revisión médica y firmar contrato por un año".

César Farías fue clave en la operación

El ariete argentino es un viejo conocido para el estratega venezolano, después de haberlo dirigido en México por la temporada 2013-2014 en los Xolos de Tijuana.

Ahora, años después, el ex técnico de la Vinotinto habría sido clave para que se completara este movimiento de refuerzo, justificado principalmente en la su experiencia y liderazgo del jugador.

El DT confía poder recuperar la mejor versión del atacante argentino, que ha sido señalado por su triste paso por Newell’s, club donde no registró ninguna anotación en los nueve compromisos que disputó y lidió con algunas molestias físicas.

Finalmente, la tarea de César Farías con Darío Benedetto es recuperar sus buenos años y lograr que pueda ser una figura clave en la campaña de Barcelona, que trajo al criollo para conquistar títulos en el país y competir en la venidera Copa Libertadores.