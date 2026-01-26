Delantero Vinotinto cerca de convertirse en el máximo goleador de este equipo

Suscríbete a nuestros canales

El fútbol, como la vida, suele ser una cuestión de momentos y confianza. Para Alejandro Marqués la temporada 2025-2026 en la Primeira Liga de Portugal estaba siendo un túnel oscuro del que parecía no haber salida.

Sin embargo, en apenas dos jornadas, el panorama ha dado un giro de 180 grados, transformando los rumores de una posible salida en titulares de admiración.

De hecho, se encuentra a un paso de establecerse como el máximo goleador del Estoril Praia en toda la historia. Actualmente, acumula 30 anotaciones en 104 partidos disputados, mientras que, en el primer lugar aparece Kléber con 31 goles en 86 encuentros.

Goles que valen confianza

Tras meses relegado a un rol secundario y con la pólvora mojada en liga (donde solo registraba un tanto previo en la Taça de Portugal), Marqués ha decidido derribar la puerta de la titularidad a base de goles.

Su resurgimiento comenzó en la goleada 5-0 ante el Estrela Amadora, donde selló el cuarto tanto del encuentro, recuperando ese instinto de "killer" que lo caracteriza.

No obstante, su verdadera graduación de la temporada llegó este fin de semana. En un duelo de alta exigencia contra el Vitória Guimarães, el ariete Vinotinto se lució con un doblete para el triunfo 4-2 de los "Canarinhos".

No fueron goles fortuitos; fueron definiciones de un delantero que vuelve a sentirse dueño del área, permitiendo que su equipo tome aire y escale posiciones en la tabla de clasificación (octavo lugar).

¿Cambio de planes en el mercado?

Hace apenas unas semanas, el futuro de Alejandro Marqués parecía estar lejos de Portugal. Con ofertas sobre la mesa de la Segunda División de España, su salida en el mercado invernal se daba por sentada.

Sin embargo, esta irrupción goleadora lo cambia todo y el jugador cree que puede reencontrarse con su mejor versión.

Para el cuerpo técnico de la selección nacional, el presente de sus delanteros en Portugal es motivo de celebración. Con Salomón Rondón como el referente incombustible, la búsqueda de relevos de garantías ha sido una constante.

Hoy, la Primera División de Portugal tiene a los principales relevos del "9" en la Vinotinto, Marqués y Jesús Ramírez (tercer máximo artillero del certamen).