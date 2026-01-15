Alejandro Marqués estaría cerca de regresar a España

Suscríbete a nuestros canales

El mercado invernal de 2026 ha puesto el foco sobre uno de los delanteros venezolanos presentes en Europa, Alejandro Marqués.

Tras una etapa de altibajos en el Estoril Praia de Portugal, el ariete caraqueño se encuentra en una situación contractual estratégica que el club luso pretende aprovechar antes de que expire su vínculo el próximo 30 de junio de 2026.

Ante la posibilidad de que el jugador se marche libre en verano, la directiva tiene el objetivo de "hacer caja" en esta ventana de enero. Según informaciones del periodista Antonio Da Silva, el destino más probable es el CD Leganés de la Segunda División, aunque el Sporting de Gijón también está interesado.

Perdió la regularidad

La situación de Alejandro Marqués en el Estadio António Coimbra da Mota ha dado un giro de 180 grados en apenas un año. La comparativa de sus números refleja una pérdida de protagonismo que ha precipitado su deseo de buscar nuevos aires.

La temporada 2024-2025 fue su año de consagración en la Primeira Liga, anotando 11 goles en 34 partidos y consolidándose como la referencia ofensiva del equipo.

Sin embargo, en el actual curso ha quedado relegado a un rol secundario. Hasta la fecha, solo ha disputado 12 partidos (apenas 395 minutos) y ha logrado ver puerta en una sola ocasión.

Un viejo conocido del fútbol español

Para Alejandro Marqués, aterrizar nuevamente en España no supondría un proceso de adaptación, sino un regreso a casa. Su formación y carrera profesional están profundamente ligadas al país europeo.

Etapa Club Trayectoria 2014 - 2017 RCD Espanyol / Jàbac Terrassa Sus inicios en el fútbol base catalán. 2017 - 2020 FC Barcelona (La Masía) Campeón de la Youth League y debut en el Barça B. 2021 - 2022 CD Mirandés Marcó 10 goles (siete en Segunda División y tres en Copa del Rey

A sus 25 años sabe que para consolidarse en la Vinotinto de cara al próximo ciclo mundialista, necesita regularidad. Por ello, un traspaso al fútbol español se presenta como la plataforma ideal para recuperar la confianza y su olfato goleador.

Las próximas semanas serán cruciales. El Estoril pide una compensación económica por el traspaso inmediato, y el Leganés, atento a la situación, lidera la carrera por un delantero que, cuando tiene continuidad, ha demostrado ser garantía de gol.