Monagas SC confirma el interés de clubes europeos por este talento Vinotinto

El fútbol venezolano tiene un nuevo nombre propio que acapara todas las miradas, Marcos Maitán.

Tras un 2025 de ensueño, donde su madurez y liderazgo lo llevaron a destacar tanto en la escena internacional como en la Liga FUTVE, el futuro del joven zaguero parece estar cada vez más lejos del Monumental de Maturín y más cerca de los grandes del "Viejo Continente".

Lo que comenzó como un murmullo en el mercado de pases ha sido elevado a categoría de hecho oficial. Claudio Aguilera, director deportivo del Monagas SC, rompió el silencio en una entrevista exclusiva para el portal 'Que Golazo Vinotinto', confirmando que el teléfono del club no ha dejado de sonar.

Ligas "Top 5" en la puja

El directivo fue claro al señalar que el interés por el capitán de la Vinotinto Sub-17 no es solo especulativo, sino que proviene de los mercados más competitivos del planeta.

"Hay mucho interés de varios equipos de ligas top 5 a nivel mundial y también de Estados Unidos", declaró el directivo azulgrana.

Aunque se ha mantenido la discreción sobre los nombres de los clubes, el entorno futbolístico apunta directamente a Alemania, con el RB Leipzig y el Bayern Múnich siguiendo muy de cerca la evolución de un jugador que encaja perfectamente en el perfil de captación de talentos jóvenes de ambas instituciones.

El año de la consagración

Para entender por qué Marcos Maitán está en el radar de la élite, hay que repasar su trayectoria en el último año natural. Su ascenso ha sido fruto de una consistencia inusual para un jugador de su edad.

En la Vinotinto Sub-17 fue el líder del vestuario y el baluarte defensivo en el Mundial de Qatar, donde fue catalogado por analistas internacionales como uno de los centrales con mayor proyección del torneo.

Por otro lado, su transición del fútbol juvenil al profesionalismo fue inmediata. Se ganó un puesto en el once titular del Monagas, demostrando una lectura de juego y una salida de balón que lo han vuelto indispensable en el esquema del primer equipo.

El mercado de fichajes está en ebullición y, por ahora, Marcos Maitán sigue concentrado en su presente azulgrana, mientras su nombre ya se escribe con letras doradas en las agendas de los directores deportivos más importantes del mundo.