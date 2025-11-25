¡Atención! El Bayern Múnich se interesa en una estrella de la Vinotinto Sub-17

Suscríbete a nuestros canales

Tras la participación en el Mundial Sub-17, el fútbol venezolano vuelve a situarse en el radar de los grandes clubes europeos.

En este caso, el zaguero venezolano Marcos Maitán, se ha convertido en el protagonista de un rumor de mercado que lo sitúa directamente en la órbita de gigantes de la Bundesliga, con el Bayern Múnich y el RB Leipzig a la cabeza de los interesados.

El prometedor defensor del Monagas SC ha tenido un ascenso meteórico que lo ha llevado desde las categorías juveniles hasta el escenario mundialista, atrayendo las miradas de los cazatalentos más exigentes de Europa, según información de SoloVenex.

Una explosión inmediata

El despertar de Marcos Maitán como prospecto internacional se gestó durante su participación con la selección nacional.

Fue pieza fundamental en la histórica actuación de la Vinotinto Sub-17, que logró el pase al Mundial de la categoría. Su rendimiento en ambos torneos fue positivo, destacando por su imponente estatura (cercana a los 1,95 m), su solidez en el juego aéreo y su liderazgo en la zaga.

Su brillo con la selección fue el catalizador para su asentamiento en el primer equipo del Monagas SC. Desde entonces, ha dejado de ser una promesa para convertirse en un titular indiscutible en la zaga central del equipo oriental.

De hecho, su desempeño regular y dominante en la retaguardia le ha valido ser incluido en varios once ideales de la Liga FUTVE.

El interés de la Bundesliga

El interés de clubes alemanes como el Bayern Múnich y el RB Leipzig no es casual. Ambos equipos son conocidos por su filosofía de captar jóvenes talentos con gran proyección física y técnica, a quienes se les garantiza un plan de desarrollo continuo.

La intención principal de estos clubes es darle continuidad a su proceso formativo, asegurando que el zaguero mantenga la regularidad necesaria para alcanzar su máximo potencial.

El futuro de Marcos Maitán, quien aún es menor de edad y cuyo valor de mercado se ha disparado, podría definirse en las próximas ventanas de transferencia.