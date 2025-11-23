Delantero Vinotinto brilla en Europa y se afianza como líder en este apartado

Suscríbete a nuestros canales

El fútbol venezolano sigue cosechando éxitos en ligas europeas, y el nombre de Gleiker Mendoza resuena con fuerza en la Primera División de Ucrania.

El extremo de 23 años está teniendo una temporada espectacular con el FC Kryvbas Kryvyi Rih, confirmándose como una de las piezas más influyentes del campeonato.

Este domingo volvió a ser determinante al ofrecer una asistencia crucial en el empate 2-2 de su equipo contra el Veres Rivne. A pesar de que los reportes indican que no fue su partido más brillante en términos de rendimiento general, su capacidad para incidir directamente en el marcador fue innegable.

Líder absoluto en asistencias

El impacto de Gleiker Mendoza en la liga ucraniana va más allá de un partido aislado; sus números lo colocan como la principal referencia ofensiva del FC Kryvbas.

Con la asistencia registrada este domingo, el venezolano se consolida como el máximo asistidor de la liga, sumando ya ocho pases de gol en lo que va de campaña. Además, su amenaza no se limita a la creación de juego, ya que también se ubica como el quinto máximo artillero del torneo con cinco goles anotados.

La combinación de 5 goles y 8 asistencias subraya su rol dual de definidor y creador, una versatilidad que lo ha convertido rápidamente en un ídolo para la afición del Kryvbas y en uno de los jugadores más valiosos de la competición.

Fijo en la Vinotinto

Su adaptación al "Viejo Continente" ha sido sencillamente increíble. Su rápida asimilación de la cultura y el estilo de juego le ha permitido explotar su potencial a una edad temprana.

Por otro lado, este sobresaliente rendimineto ha tenido una repercusión directa en la selección nacional. Se ha ganado un lugar en las últimas convocatorias de la Vinotinto, donde no solo ha estado presente, sino que incluso ha sido titular indiscutible.

Su velocidad, desequilibrio y precisión en el último pase lo perfilan como una promesa firme para la delantera venezolana en el próximo ciclo mundialista, donde Venezuela necesita una renovación urgente.