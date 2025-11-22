Jon Aramburu vuelve a la acción con una actuación estelar

Suscríbete a nuestros canales

El defensor venezolano Jon Aramburu ha regresado a la actividad con la Real Sociedad de manera espectacular, disipando cualquier duda sobre su estado físico tras superar una lesión que lo mantuvo alejado de la reciente Fecha FIFA.

El "Búfalo" volvió a ser titular y demostró por qué es una pieza clave tanto para su club como para la Vinotinto. Recordemos que se había perdido los compromisos de la selección nacional debido a un fuerte golpe en la cabeza que sufrió en la liga.

Sin embargo, tras dos semanas aprovechando el parón de selecciones para recuperarse al 100%, el cuerpo técnico de la Real no dudó en otorgarle la titularidad en el importante duelo liguero ante el Osasuna.

Un muro defensivo

El defensor criollo respondió a la confianza con una actuación sobresaliente. Jon Aramburu disputó los 90 minutos del compromiso y fue calificado con un notable 7.1 por la plataforma especializada Sofascore.

Su rendimiento fue una mezcla de solidez defensiva, superioridad física y precisión en la salida del balón. Entre las estadísticas más destacadas de su partido se encuentran:

5 Entradas exitosas

8 Duelos ganados y tres aéreos

6 Recuperaciones de balón

84% de pases precisos

Vital para el club y la selección

El nivel exhibido por Jon Aramburu es una excelente noticia en un momento crucial de la temporada. Tanto la Real Sociedad como la Vinotinto necesitan que el joven defensor mantenga y consolide este rendimiento en los próximos compromisos.

Para el club español, el criollo se afianza como una garantía en la defensa en un calendario exigente. Para la selección venezolana, su recuperación y gran estado de forma son fundamentales para seguir contando con él en el nuevo proceso, donde parte como uno de los líderes.