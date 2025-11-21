¿Quiénes podrían ser los próximos referentes de la Vinotinto en el nuevo proceso mundialista?

Suscríbete a nuestros canales

Tras el fracaso en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026, la Vinotinto necesita un cambio drástico en todas las áreas: banquillo, mentalidad y en los jugadores convocados.

La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) sigue buscando al mejor candidato para asumir el cargo de seleccionador, pero mientras tanto, hay otras zonas que deben tratarse cuanto antes.

Uno de ellos es establecer quiénes son los jugadores que, por edad y proyección, están llamados a liderar futbolísticamente a la selección nacional en el próximo proceso rumbo a la Copa del Mundo de 2030.

Los futuros líderes de la Vinotinto

Telasco Segovia

Sin dudas, Telasco Segovia entra en esta conversación. El mediocampista del Inter Miami es, posiblemente, el mejor jugador de la Vinotinto en la actualidad y en los minutos que disputó durante las eliminatorias, quedó demostrado que puede ser un talento diferencial para la selección.

Jefferson Savarino

Jefferson Savarino es otro que debe dar un paso adelante y consolidarse como titular. Todos conocen perfectamente la calidad de criollo, pero Fernando Batista nunca pudo sacar su mejor versión.

Es el momento de que la figura del Botafogo, deje claro que puede ser una estrella en la selección. En las eliminatorias dejó destellos de su calidad, registrando dos goles y dos asistencias, pero debe ser más constante.

Jon Aramburu

Para cerrar la terna, hay varios que podrían entrar pero Jon Aramburu es el favorito. El lateral derecho de la Real Sociedad ya ha evidenciado de lo que es capaz y para muchos, aún tiene margen de mejora.

La defensa ha sido uno de los aspectos negativos de Venezuela durante mucho tiempo, y el "Búfalo" debería asumir más responsabilidad y convertirse en un líder en la zaga.