Telasco Segovia muestra su descontento con la hinchada Vinotinto

Suscríbete a nuestros canales

Telasco Segovia, actualmente jugador del Inter Miami, ha expresado su sorpresa y tristeza ante la baja afluencia de público que asistió al último partido amistoso de la Vinotinto contra Canadá, disputado en la fecha FIFA de noviembre.

Tras el doloroso cierre de las Eliminatorias Sudamericanas, Venezuela disputó tres partidos y se han visto empañados por las sillas vacías, reflejo de la profunda desilusión de la hinchada criolla por no haber logrado la histórica clasificación al Mundial de México/Estados Unidos/Canadá 2026.

La sorpresa de "Telasquito"

Una de las figuras principales de la nueva generación, compartió sus sentimientos encontrados tras el partido. Si bien intentó comprender la frustración de los seguidores, la visión de un estadio vacío fue un golpe duro para los jugadores.

"Creo que se entiende y no se entiende. Este es un sentimiento que no se puede ir, solo porque no estemos ganando o no estemos en el Mundial. La verdad no esperaba tan poquita gente al estadio", explicó Telasco Segovia.

Un llamado a la reconciliación

El jugador de las "Garzas" reconoció el dolor de la afición, que vio frustrado una vez más el sueño mundialista, pero hizo un llamado a la paciencia y a la unidad para mirar hacia el futuro. El joven mediocampista espera que el tiempo y los resultados positivos sirvan para sanar las heridas y recuperar el apoyo incondicional.

🗣️ "Entiendo que las personas esten dolidas con nosotros por no clasificar al Mundial, por no cumplir el objetivo."

La declaración de Telasco Segovia es un reconocimiento honesto del fracaso reciente, pero también un compromiso firme con el proyecto de la selección: "Nosotros queremos pasar esto adelante y espero que con el tiempo vuelva la gente."

La Vinotinto, con una mezcla de juventud y experiencia, está ahora en una etapa de transición y reestructuración. El equipo necesita a sus aficionados más que nunca para afrontar los próximos desafíos y construir las bases para el siguiente ciclo mundialista.