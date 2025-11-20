Promesa Vinotinto anota y clasifica a la final en Colombia

Suscríbete a nuestros canales

El fútbol venezolano tiene un nuevo nombre en ascenso: Aquiles Zamora. El joven delantero de 18 años, que hace vida en el fútbol colombiano, se ha convertido en una pieza clave para La Equidad Sub-20, logrando este jueves 20 de noviembre una histórica clasificación a la final de la Copa Metropolitana.

La actuación del criollo ha sido fundamental en las instancias decisivas, confirmando su perfil como un ariete con olfato goleador y capacidad para aparecer en los momentos cumbre.

Goles decisivos y paso a la final

La jornada de semifinales contra Metropolitanos fue el escenario perfecto para que el atacante criollo demostrara su valía. Con un gol crucial, Aquiles Zamora ayudó a su equipo a sellar el pase a la gran final.

Este tanto no fue un hecho aislado, ya que también se reportó en el marcador durante la etapa de cuartos de final, evidenciando su impacto directo en la ofensiva de La Equidad.

Equipo: La Equidad Sub-20.

Logro: Clasificación a la final de la Copa Metropolitana.

Aporte: Goles en cuartos de final y semifinales.

Estadística: 5 tantos en el torneo local.

A la espera de que se defina la fecha y el rival en la final, la afición "aseguradora" deposita sus esperanzas en Aquiles Zamora para levantar el título.

Su estreno con la Vinotinto Sub-20

Cabe destacar, que su buen momento en Colombia no ha pasado inadvertido para la Federación Venezolana de Fútbol. El joven delantero recibió recientemente su primera convocatoria a la Vinotinto Sub-20, dirigida por Oswaldo Vizcarrondo, para disputar el Torneo Cotif 2025 en España.

Este llamado representó un espaldarazo a su desarrollo, y respondió de la mejor manera posible, demostrando que puede seguir siendo tomado en cuenta para futuros módulos. Se estrenó como goleador en el duelo por el quinto puesto del Cotif, donde Venezuela se impuso 2-1 a la selección de Chile.

El delantero, que une sus destacadas actuaciones en el fútbol de desarrollo colombiano con su irrupción en la selección nacional, se consolida como una de las jóvenes promesas venezolanas a seguir muy de cerca.