¿Quiénes fueron los debutantes de la Vinotinto contra Canadá?

La derrota de la Vinotinto 0-2 ante Canadá en un amistoso internacional, bajo la dirección interina de Fernando Aristeguieta, fue más que un resultado adverso.

El encuentro en el Chase Stadium sirvió para continuar la renovación del equipo nacional, ofreciendo una valiosa oportunidad de debutar a dos venezolanos: Adrián Cova y Keiber Lamadrid.

Aristeguieta utilizó esta fecha FIFA de noviembre para evaluar el talento emergente y dar rodaje internacional a futbolistas que buscan consolidarse en la élite. Entre los dos partidos (Australia y Canadá) cinco nombres vistieron por primera vez la camiseta de la absoluta.

Estadísticas de los debutantes

Adrián Cova

El lateral derecho fue el debutante que recibió la mayor muestra de confianza, saltando al campo como titular y disputando 81 minutos del encuentro. Demostró que posee las cualidades físicas y tácticas para competir a este nivel, dejando estadísticas de un rendimiento sólido en su primer encuentro:

Estadísticas Detalle Duelos defensivos ganados 4 Recuperaciones 4 Despejes 2 Rol en el Equipo Titular

Foto Cortería - vicentphotos

Keiber Lamadrid

Por su parte, el mediocampista del Deportivo La Guaira tuvo su bautismo en condiciones menos esperadas. Ingresó en el minuto 81, sustituyendo al también joven Alessandro Milani, quien debió retirarse del campo por lesión.

Aunque solo jugó nueve minutos más el añadido, la breve aparición de Lamadrid representó un paso trascendental en su carrera. Su rol, aunque secundario, fue contribuir a mantener el orden en el mediocampo en los minutos finales.

Minutos Jugados: 9 (ingresó por Milani).

9 (ingresó por Milani). Recuperaciones: 1

1 Toques: 4

4 Valoración General: 6.2.

Aunque la derrota ante Canadá opacó el marcador, el saldo de la noche fue positivo en términos de construcción de futuro. Dar minutos de calidad a jugadores como Adrián Cova y Keiber Lamadrid son pasos esenciales para generar una base competitiva y sólida para los próximos años.