La Vinotinto cae en su segundo duelo amistoso

La selección Vinotinto dividió en la doble fecha de amistosos internacionales, tras caer este martes 0-2 ante la selección de Canadá en un duelo disputado en el estadio Chase Stadium de Fort Lauderdale, Florida, casa del Inter de Miami en la MLS.

Luego de unos primeros minutos de la primera mitad de pocas ocasiones, los errores venezolanos ayudaron a los canadienses a ir tomando ritmo, hasta que al minuto 22 se cometió una falta que abrió las puertas.

Ismael Kone abrió el marcador:

Después de una infracción cerca del medio campo, el conjunto de Canadá salió en corto rápidamente y se crearon un espacio por la derecha, para buscar en centro que terminó en los pies de Ismael Kone, tras un intento rechazo y este marcó el primer tanto del encuentro.

En el complemento, salieron expulsados: por Venezuela David Martínez (57) y el protagonista del tanto por Canadá, Kone (60). Posteriormente, con una Vinotinto lanzada hacia arriba buscando el empate, los canadienses aprovecharon los espacios y en un contraataque al minuto 82, Promise David no perdonó, para sentenciar el choque, tras quedar mano a mano con Wuilker Fariñez.

La Vinotinto cierra un año para el olvido:

Este compromiso fue el último del 2025, para la escuadra nacional, un año donde los resultados no fueron los mejores y donde se confirmó la no clasificación mundialista.

Sin embargo, en esta parte final se inició una reestructuración que puede traer cosas positivas, dándole mayor protagonismo a la nueva generación de futbolistas criollos.

En lo que respecta a esta reciente doble fecha, Venezuela se va con un triunfo 1-0 ante Australia y este revés 0-2 ante Canadá, con la misma tarea de trabajar en corregir desatenciones en la zaga, pero también con varios aspectos motivadores a nivel individual