España logra el objetivo: Así se metió al Mundial 2026

Al Mundial 2026 hay que sumarle un nuevo clasificado. Nada más y nada menos que la selección de España, que certificó su boleto a la cita mundialista, tras igualar a dos goles con Turquía.

Los españoles llegaban a la jornada de este martes 18 de noviembre virtualmente clasificados, solo una hecatombe podía generar que su clasificación directa se viera en peligro y tuvieran que destinarlo todo al repechaje europeo.

Ese escenario solo era posible si caían por una diferencia de siete goles, escenario que terminó siendo una quimera y que dejaría espacio para lo lógico, que 'La Roja' hiciera el trabajo y se enfilara a la Copa del Mundo.

Los goles en el partidos los puso por España inicialmente el delantero del FC Barcelona, Dani Olmo, muy temprano en el duelo, al minuto 4', luego la igualdad parcial llegaría obra del jugador de Porto, Deniz Gül, para cerrar así el primer tiempo.

España salvó el empate con Oyarzabal

En el segundo tiempo los turcos quisieron sorprender y llevarse, por lo menos, el partido con el tanto firmado por Salih Özcan al 54'. Sin embargo, los dirigidos por Luis de la Fuente no entraron en pánico y regresaron al compromiso minutos más tarde.

Para eso necesitaron de la aparición goleadora de uno que sigue enchufado con las redes contrarias vistiendo con la selección, Mikel Oyarzabal, quien dibujó el empate al 62'.

Con todo esto en el panorama, España cerró líder en el Grupo E con un registro de 15 puntos, tras cinco triunfos y un solo empate, mientras Turquía jugará el repechaje por terminar segunda con 13 unidades.