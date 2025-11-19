La Vinotinto

Esto piensa el técnico de Canadá sobre la Vinotinto

La última vez que la Vinotinto se enfrentó a Canadá fue en la pasada Copa América, cayendo en penales en la instancia de cuartos de final

Por

Meridiano

Martes, 18 de noviembre de 2025 a las 08:02 pm
Esto piensa el técnico de Canadá sobre la Vinotinto
Foto: Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

La jornada de este martes 18 de noviembre tiene preparado para la Vinotinto su regreso a la acción en esta fecha FIFA, tras ganarle en el reciente duelo a los autralianos (1-0), los dirigidos por Fernando Aristeguieta se medirán a su similar de Canadá.

NOTAS RELACIONADAS

Justamente, este es un rival mundialista y que conoce bien a los criollos, al menos así lo apunta el propio entrenador, Jesse Marsch, que dejó algunas referencias sobre el conjunto de los venezolanos.

El estratega se refirió a varios nombres en concreto del equipo, que hoy destacan internacionalmente por el país y que serían una de las principales referencias de las que tiene nota el entrenador.

"Obviamente sabemos que es un jugador muy talentoso (Segovia), creo que Ramírez (Jesús) es un delantero peligroso en el área y es muy agresivo para llegar al pelear pelotas. Marcan un gol realmente bueno contra Australia", dijo de entrada.

La Vinotinto es un desafio para Canadá

Marsch dio más referencias venezolanas, incluso una con la que mantuvo un mayor acercamiento: "Conozco a Cristián Cásseres por entrenar con él y entrenándolo era un joven muy talentoso en el que realmente creíamos y ahora está en Toulouse".

Sobre el mediocampista agregó: "Lo he visto en vivo en el estadio en la Ligue 1 y se ha convertido en un jugador realmente completo y creo que es un jugador realmente importante para Venezuela".

"Así que sabemos que hay muchos jóvenes, talento llegando a través de Venezuela. Fue una de las razones por las que en Red Bull estábamos explorando tanto para encontrar las gemas en Venezuela porque sabíamos que era una nación futbolística prometedora y eso ha demostrado ser", comentó.

Finalmente, se refirió a la situación actual de la Vinotinto con DT interino en manos de Fernando Aristeguieta, al que destacó: "Creo que el nuevo entrenador interino ha hecho un muy buen trabajo al organizarlos y difíciles jugar, esperamos un gran desafio". 

 

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Hipismo LVBP NBA
Martes 18 de Noviembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Fútbol