Esto piensa el técnico de Canadá sobre la Vinotinto

La jornada de este martes 18 de noviembre tiene preparado para la Vinotinto su regreso a la acción en esta fecha FIFA, tras ganarle en el reciente duelo a los autralianos (1-0), los dirigidos por Fernando Aristeguieta se medirán a su similar de Canadá.

Justamente, este es un rival mundialista y que conoce bien a los criollos, al menos así lo apunta el propio entrenador, Jesse Marsch, que dejó algunas referencias sobre el conjunto de los venezolanos.

El estratega se refirió a varios nombres en concreto del equipo, que hoy destacan internacionalmente por el país y que serían una de las principales referencias de las que tiene nota el entrenador.

"Obviamente sabemos que es un jugador muy talentoso (Segovia), creo que Ramírez (Jesús) es un delantero peligroso en el área y es muy agresivo para llegar al pelear pelotas. Marcan un gol realmente bueno contra Australia", dijo de entrada.

La Vinotinto es un desafio para Canadá

Marsch dio más referencias venezolanas, incluso una con la que mantuvo un mayor acercamiento: "Conozco a Cristián Cásseres por entrenar con él y entrenándolo era un joven muy talentoso en el que realmente creíamos y ahora está en Toulouse".

Sobre el mediocampista agregó: "Lo he visto en vivo en el estadio en la Ligue 1 y se ha convertido en un jugador realmente completo y creo que es un jugador realmente importante para Venezuela".

"Así que sabemos que hay muchos jóvenes, talento llegando a través de Venezuela. Fue una de las razones por las que en Red Bull estábamos explorando tanto para encontrar las gemas en Venezuela porque sabíamos que era una nación futbolística prometedora y eso ha demostrado ser", comentó.

Finalmente, se refirió a la situación actual de la Vinotinto con DT interino en manos de Fernando Aristeguieta, al que destacó: "Creo que el nuevo entrenador interino ha hecho un muy buen trabajo al organizarlos y difíciles jugar, esperamos un gran desafio".