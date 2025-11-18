¿Qué jugadores de la Vinotinto podrían debutar contra Canadá?

La Vinotinto continúa su etapa de preparación y construcción de su proyecto de futuro bajo la dirección técnica de Fernando Aristeguieta (seleccionador interino).
NOTAS RELACIONADAS
Tras la reciente victoria ante Australia, que sirvió de plataforma para el debut de tres jóvenes talentos, el foco se pone ahora en el próximo compromiso contra Canadá, una nueva oportunidad para que otros futbolistas se estrenen con la camiseta de la Absoluta.
El "Colorado" ha conformado una convocatoria intencionalmente amplia, diseñada con la clara finalidad de proporcionar roce internacional a jugadores que aún no han tenido minutos con la selección mayor.
Los debutantes ante Australia
En el primer amistoso, tres nombres lograron cumplir el sueño de vestir por primera vez la camiseta Vinotinto:
-
Luis Balbo
-
José Chávez
-
Ender Echenique
Nueve candidatos al debut
De cara al encuentro contra Canadá, un total de nueve futbolistas esperan ansiosos la oportunidad de ver minutos por primera vez con la selección mayor. La rotación de jugadores es un elemento clave en estos encuentros amistosos, haciendo altamente probable que Aristeguieta les dé minutos a la mayoría.
En portería
La portería venezolana podría ver nuevos rostros, buscando ampliar el abanico de opciones bajo los tres palos:
-
Miguel Silva
-
Cristopher Varela
En defensa
Cinco defensores se encuentran a la espera de su primera prueba de fuego con la Absoluta:
-
-
Ángel Azuaje
-
Bianneider Tamayo
-
Jesús Yendis
-
Adrián Palacios
En el mediocampo
Finalmente, en la mitad de la cancha, dos jóvenes promesas buscan sumarse al engranaje Vinotinto:
-
Jeferson Caraballo
-
Keiber Lamadrid
La expectativa está puesta en cuántos de estos nueve futbolistas podrán sumar sus primeros minutos internacionales, enriqueciendo así el universo de jugadores disponibles para la selección nacional.