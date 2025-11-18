¿Qué jugadores de la Vinotinto podrían debutar contra Canadá?

Suscríbete a nuestros canales

La Vinotinto continúa su etapa de preparación y construcción de su proyecto de futuro bajo la dirección técnica de Fernando Aristeguieta (seleccionador interino).

Tras la reciente victoria ante Australia, que sirvió de plataforma para el debut de tres jóvenes talentos, el foco se pone ahora en el próximo compromiso contra Canadá, una nueva oportunidad para que otros futbolistas se estrenen con la camiseta de la Absoluta.

El "Colorado" ha conformado una convocatoria intencionalmente amplia, diseñada con la clara finalidad de proporcionar roce internacional a jugadores que aún no han tenido minutos con la selección mayor.

Los debutantes ante Australia

En el primer amistoso, tres nombres lograron cumplir el sueño de vestir por primera vez la camiseta Vinotinto:

Luis Balbo

José Chávez

Ender Echenique

Nueve candidatos al debut

De cara al encuentro contra Canadá, un total de nueve futbolistas esperan ansiosos la oportunidad de ver minutos por primera vez con la selección mayor. La rotación de jugadores es un elemento clave en estos encuentros amistosos, haciendo altamente probable que Aristeguieta les dé minutos a la mayoría.

En portería

La portería venezolana podría ver nuevos rostros, buscando ampliar el abanico de opciones bajo los tres palos:

Miguel Silva

Cristopher Varela

En defensa

Cinco defensores se encuentran a la espera de su primera prueba de fuego con la Absoluta:

Adrián Cova

Ángel Azuaje

Bianneider Tamayo

Jesús Yendis

Adrián Palacios

En el mediocampo

Finalmente, en la mitad de la cancha, dos jóvenes promesas buscan sumarse al engranaje Vinotinto:

Jeferson Caraballo

Keiber Lamadrid

La expectativa está puesta en cuántos de estos nueve futbolistas podrán sumar sus primeros minutos internacionales, enriqueciendo así el universo de jugadores disponibles para la selección nacional.