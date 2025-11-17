"La selección necesita de todo el mundo": El mensaje de Fernando Aristeguieta previo a Canadá

Suscríbete a nuestros canales

Fernando Aristiguieta, director técnico interino de La Vinotinto, ofreció declaraciones de cara al amistoso contra Canadá. En sus palabras, el joven estratega puso énfasis en la necesidad de unificar esfuerzos dentro del fútbol venezolano, desde las divisiones menores, hasta la selección mayor. Su mensaje fue claro: todos los involucrados deben trabajar bajo una misma visión para fortalecer al equipo nacional.

Aristiguieta recordó que la camiseta de Venezuela debe ser el principal motor de motivación, por encima de intereses individuales. Con un discurso directo, afirmó: "La Selección y el país están primero", buscando generar un sentimiento de pertenencia renovado tanto entre jugadores como entre los aficionados. Su intención es que cada integrante del proyecto sienta la responsabilidad y el orgullo de representar al país.

"La selección necesita de todo el mundo. No puede ser que tire cada quien para su lado", enfatizó "El Colorado".

La importancia del recambio y la base de clubes

El técnico también abordó el tema del recambio generacional y la meritocracia dentro de las convocatorias. Insistió en que las decisiones se toman basadas en rendimiento y capacidad, dejando claro que solo los jugadores con el nivel más alto tendrán cabida en el equipo.

"A la selección no se viene a aprender, a la selección van los más capacitados", aseguró.

Para cerrar, Fernando Aristiguieta vinculó el éxito de la selección con la salud del fútbol local, destacando a los clubes como la base del desarrollo de talento en el país. Señaló que fortalecer las estructuras internas de los equipos venezolanos es indispensable para nutrir a la selección de jugadores de alto nivel, concluyendo con un mensaje contundente.