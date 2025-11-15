Fernando Aristeguieta debuta con la Vinotinto con gran victoria ante esta selección mundialista

Suscríbete a nuestros canales

La Vinotinto volvió a la acción este viernes 14 de noviembre en el parón de selecciones FIFA y midió esfuerzos contra el combinado de Australia en Estados Unidos, en el Shell Energy Stadium (Houston, TX).

Los criollos dibujaron una actuación muy destacada en el partido y se llevaron la alegría ante los australianos con marcador de 1-0, tras el tanto anotado por el delantero Jesús Ramírez en el minuto 38' del primer tiempo, después de una secuencia de pases bien manejada entre Dani Pereira, Ender Echenique y finalmente el atacante que juega en Portugal.

La selección dirigida esta vez de forma interina por Fernando Aristeguieta propuso un fútbol muy asociativo en el cotejo, con un dibujo inicial con el 4-2-3-1, distribuido con una línea defensiva entre Ronald Hernández, Luis Balbo, Nahuel Ferraresi y Teo Quintero.

Por su parte, el doble pivote lo compartió Cristián Casseres al lado del mencionado Pereira, con un Telasco Segovia más adelantado como mediapunta. Por los costados salieron justamente Echenique y Gleiker Mendoza por izquierda.