¡A un paso! La Vinotinto de Vizcarrondo luchará por la clasificación a octavos

La Vinotinto Sub-17 se prepara para su duelo de dieciesavos de final en el Mundial de Qatar 2025. Tras una fase de grupos histórica, los dirigidos por Oswaldo Vizcarrondo se enfrentarán a la selección de Corea del Norte en un encuentro de eliminación directa donde el margen de error es nulo.

La actuación de los "chamos" en la primera ronda despertó una gran ilusión en todo el país, y ahora tienen la misión de mantener ese sueño vivo y asegurar un cupo entre los 16 mejores del mundo.

La sólida base del éxito

Venezuela llega a esta instancia con el respaldo de una sobresaliente fase de grupos, donde demostró carácter, eficacia y solidez defensiva. Con victorias ante Inglaterra (3-0) y Haití (4-2), y un empate frente Egipto (1-1), clasificaron líderes del Grupo E.

Este rendimiento generó confianza en el grupo y reafirma la idea de juego que busca implementar el cuerpo técnico. Un estilo que han trabajado desde el Torneo Sudamericano de la categoría, donde se quedaron con la medalla de bronce.

Confianza plena de Vizcarrondo

El seleccionador Oswaldo Vizcarrondo ha insistido en la confianza plena que tiene en sus dirigidos para afrontar este desafío. El objetivo es clasificarse, pero la forma en que se logre es igual de importante.

Ante un rival como Corea del Norte, que se espera sea organizado y juegue en bloque bajo, la Vinotinto necesitará mostrar paciencia, creatividad y contundencia en el último tercio de la cancha.

El "Mago" reaparece

Cabe destacar, que una de las noticias más positivas para Vizcarrondo es la recuperación y el regreso a la convocatoria de una de sus principales figuras y referentes, Henrry Díaz.

El "Mago" del Monagas había sufrido un esguince en su tobillo izquierdo durante la primera jornada ante los "Three Lions". Su vuelta al equipo aporta no solo calidad técnica, sino también liderazgo y equilibrio en la zona medular.

Sin dudas, todos los aficionados venezolanos estarán muy atentos al compromiso de la Vinotinto vs. Corea del Norte, con la esperanza de seguir disfrutando y celebrando el talento de los jóvenes criollos en el magno evento de la FIFA.