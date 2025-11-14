Mundial Sub-17

Mundial Sub-17: Conoce a los primeros clasificados para octavos de final

México y Brasil lograron asegurar un cupo a la siguiente ronda mundialista (por la vía de los penales)

Carlos Mora
Viernes, 14 de noviembre de 2025 a las 03:13 pm
La ronda de dieciseisavos de final del Mundial Sub-17 de Qatar 2025 ha comenzado con una jornada de altísima intensidad este viernes 14 de noviembre, definiendo a los primeros ocho equipos que avanzan a los octavos de final.

La fase de eliminación directa cumplió con las expectativas, regalando varias sorpresas, emocionantes remontadas y dramáticas definiciones desde el punto penal.

¿Cómo quedó la jornada?

Partido Resultado Definición
Portugal vs. Bélgica 2-1 Victoria directa
Zambia vs. Malí 1-3 Victoria directa
Suiza vs. Egipto 3-1 Victoria directa
Francia vs. Colombia 2-0 Victoria directa
Argentina vs. México 2-2 México ganó 5-4 en penales
Irlanda vs. Canadá 1-1 Irlanda ganó 9-8 en penales
Estados Unidos vs. Marruecos 1-1 Marruecos ganó 4-3 en penales
Brasil vs. Paraguay 0-0 Brasil ganó 5-4 en penales

 

Cuatro tandas de penales

La jornada se caracterizó por la tremenda igualdad en varios duelos, llevando a cuatro de los ocho partidos a definirse desde el manchón penal, donde la suerte y la frialdad marcaron la diferencia.

La gran sorpresa de la jornada la dio la selección de México, que eliminó a la favorita Argentina en una tanda de penales electrizante. De igual forma, Marruecos dejó fuera a Estados Unidos en otra definición dramática.

Por su parte, el duelo entre Irlanda y Canadá se robó las miradas al extenderse a una interminable serie de penales que culminó 9-8 a favor de los europeos. Mientras que Brasil, evitó el tropiezo ante Paraguay gracias a su efectividad desde los once pasos.

El súper sábado de eliminación

La emoción continuará mañana, sábado 15 de noviembre, con la definición de los ocho cupos restantes a octavos de final. Será una jornada clave que contará con la participación de varias selecciones de peso que buscan asegurar su continuidad en Qatar.

Entre los equipos que lucharán por el pase a la siguiente ronda se encuentran:

  • Inglaterra

  • Italia

  • Alemania

  • Japón

  • Vinotinto Sub-17 (que se medirá a Corea del Norte)

