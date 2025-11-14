¡Se acaba la maldición! México elimina a Argentina del Mundial Sub-17

Suscríbete a nuestros canales

La selección mexicana Sub-17 mantiene su buena racha en el Mundial de la categoría disputado en Qatar 2025. Los "aztecas" eliminaron a Argentina en la ronda de dieciseisavos de final, tras una gran tanda de penales (5-4).

Durante el tiempo reglamentario, el compromiso finalizó en empate 2-2. El primer tanto del juego vino de la "Albiceleste", por medio de Ramiro Tulian; sin embargo, México no se rindió y logró darle vuelta al marcador.

Gran reacción y clasificación

Un doblete de Luis Gamboa en apenas 12 minutos, hizo estallar a la hinchada mexicana presente en el Aspire Zone - Pitch 2. En la parte final del encuentro, un gol de Fernando Closter (al 87) igualó las acciones y mandó el partido a la pena máxima.

Con esta clasificación, México se medirá a Portugal en los octavos de final del Mundial Sub-17. Los lusos obtuvieron el pase, tras vencer 2-1 a Bélgica con un doblete de Anísio Cabral.

Recorrido de México y Argentina

Durante la fase de grupos, el equipo dirigido por Carlos Cariño sumó tres puntos y clasificó como una de las mejores terceras: perdieron contra Corea del Sur (2-1) y Suiza (3-1), y derrotaron por la mínima a Costa de Marfil (1-0).

Por su parte, Argentina recibe un duro golpe. En la primera fase mundialista fueron una de las mejores selecciones con puntaje perfecto en su grupo (victorias ante Bélgica, Túnez y Fiyi). La "Albiceleste" era una de las favoritas para levantar el torneo y sin dudas, esta eliminación es una enorme sorpresa.