Mundial Sub-17: Así quedaron los cruces de los dieciseisavos de final

El Mundial Sub-17 es uno de los eventos más seguidos en este momento del año y está a nada de iniciar otra etapa en el torneo, tras la definición de los cruces de la ronda de dieciseisavos de final.

Del lado izquierdo del cuadro quedaron fijados los duelos entre: Argentina-México, Portugal-Bélgica, Suiza-Egipto, Irlanda-Canadá, Estados Unidos-Marruecos, Zambia-Mali, Brasil-Paraguay y Francia-Colombia.

Por su parte, en el sector derecho del cuadro la definición quedó de la siguiente manera: Austria-Túnez, Corea del Sur-Inglaterra, Venezuela-Corea del Norte, Japón-Sudáfrica, Italia-República Checa, Croacia-Uzbekistán, Senegal-Uganda, Alemania-Burkina Faso.

Está previsto que esta ronda de dieciseisavos de final se completen entre el 14 y 15 de noviembre, aunque desde el portal oficial en FIFA aún no se confirman los horarios.

¿Cómo quedó la Vinotinto en esta instancia del Mundial Sub-17?

El camino para los venezolanos ya está muy definido en este Copa del Mundo. Al menos, el cuadro dirigido por Oswaldo Vizcarrondo ya sabe qué rivales podría enfrentar de seguir vivo en el torneo, una vez complete el duelo ante Corea.

Los criollos de vencer a los norcoreanos en dieciseisavos ya conocen el siguiente escollo y saldría del ganador del cruce entre Japón y Sudáfrica.

Para tener una idea hay que apunta que los japoneses fueron líderes del Grupo B con siete puntos ante selecciones como Portugal, Marruecos y Nueva Caledonia.

Por su parte, Sudáfrica -otro posible rival de la Vinotinto- cerró en el segundo puesto en el Grupo A de este Mundial Sub-17, con cuatro puntos y muy lejos de Italia que lideró la zona con nueve unidades.