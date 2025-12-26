LaLiga sigue otorgando protagonismo a la gran inversión estadounidense

Suscríbete a nuestros canales

El fútbol español continúa ampliando sus fronteras más allá del terreno de juego. Aunque el esperado partido oficial en Miami quedó finalmente cancelado, LaLiga sí ha logrado cruzar el Atlántico por una vía mucho más silenciosa y eficaz, gracias a la inversión extranjera hacia varios clubes, según el diariosport.

En concreto, el capital estadounidense se ha convertido en uno de los grandes protagonistas del presente y futuro de una de las competiciones más importantes del fútbol mundial.

En la actualidad, el 42,85% de los clubes que compiten entre Primera y Segunda División cuentan con participación directa o mayoritaria de fondos, grupos empresariales o inversores procedentes de Estados Unidos.

LaLiga y su inversión desde Estados Unidos

Esta es una cifra que refleja un cambio estructural en el modelo de propiedad del fútbol español y que confirma el creciente interés del mercado norteamericano por un producto cada vez más globalizado y que genera muchas alegrías a los millones de fanáticos.

El mapa de inversiones muestra una presencia diversa y estratégica. Desde participaciones minoritarias hasta controles casi absolutos, el abanico de modelos es amplio y responde a distintas visiones empresariales del deporte, respectivamente.

Por si fuera poco, entidades de Primera División como Atlético de Madrid, Sevilla, Girona, Espanyol, Mallorca, entre otros, cuentan con estructuras accionariales donde el capital extranjero desempeña un papel clave.

Finalmente, el atractivo de LaLiga para los estadounidenses se explica por varios factores. La proyección internacional del campeonato, la capacidad de revalorización de los activos deportivos y el potencial de crecimiento en mercados como el audiovisual o el digital convierten al fútbol español en una apuesta sólida para el presente y el futuro.