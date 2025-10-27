¡Luto en el fútbol! Fallece ex leyenda del Valencia y de la selección española

Suscríbete a nuestros canales

El fútbol recibió la triste noticia del fallecimiento de José Manuel Ochotorena, este domingo en Valencia a sus 64 años debido a una enfermedad que limitó su actividad física y la apariciones en público los últimos meses. El ex guardameta español, colgó los guantes a finales de los noventa, para comenzar una exitosa trayectoria como preparador específico de porteros, tanto en el Valencia como en la selección española.

Trayectoria de José Manuel Ochotorena

José Manuel debutó en Primera división con el Real Madrid tras lo que fue la huelga de futbolistas de 1982. Pasado los años en 1988 fichó por el Valencia, luego de haber conquistado la gloria con el equipo merengue donde alzó tres Ligas, dos Copas de la UEFA y una Copa de la Liga con el Real Madrid. En su segunda temporada como portero blanquinegro se alzó con el Trofeo Zamora como guardameta menos goleado.

Esa gran actuación en Mestalla le permitió recibir el llamado de la selección española, para disputar el Mundial de Italia 90, junto a Andoni Zubizarreta y el sportinguista Juan Carlos Ablanedo.

Defendió los tres palos en Mestalla, luego paso a Tenerife y terminó su carrera como futbolista en el Logroñés.