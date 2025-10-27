Vinicius dejó mensaje tras victoria del Real Madrid “Así es el Clásico”

Suscríbete a nuestros canales

Vinicius Jr. dejó un mensaje a través de sus redes sociales, tras la victoria del Real Madrid en el clásico español 2-1 que se disputó desde el Santiago Bernabéu. El brasileño protagonizó un momento de tensión tras enojarse al darse cuenta que era sustituido durante el segundo tiempo.

“Mi mensaje a todos los madridistas, especialmente a los que vinieron al Bernabéu y nos apoyaron con pasión. Así es el Clásico… lo podéis ver con vuestros propios ojos” puntualizó Vini.

“Hay muchos jugadores dentro y fuera del campo. Intentamos mantener la confianza, pero no siempre es posible” explicó “No queríamos ofender a nadie, ni a los jugadores ni la afición. Cuando entramos al campo, tenemos que cumplir con nuestro rol, y así fue”.

Victoria dedicada a la afición

Finalmente adjudicó los tres puntos que lo mantienen en el primer lugar de la tabla a los hinchas blanco “La victoria fue gracias a la afición madridista. ¡Felicidades al Real Madrid!”.