¡Hey Jude! Bellingham le devuelve la ventaja al Real Madrid con un gran gol colectivo

El mediocampista inglés definió a placer luego de una gran jugada ofensiva del Real Madrid

Por

Josué Porras Estebanot
Domingo, 26 de octubre de 2025 a las 12:05 pm
Jude Bellingham / Foto: AP
Duró poco el empate a un gol en El Clásico entre Real Madrid y Fútbol Club Barcelona. Cinco minutos después de que el Barcelona igualara las acciones, gracias a un gol de Fermín López, el cuadro merengue ha retomado la ventaja, gracias a un muy buen gol anotado por Jude Bellingham, quien solo tuvo que empujar el balón a arco vacío.

El gol se gestó luego de una jugada a balón parado que fue ejecutada de manera particular por el Real Madrid. El balón cayó en los pies de Vinicius Jr., quien desbordó por la banda hasta llegar a línea de fondo. Desde allí, el brasileño envió un centro que parecía ser muy colgado y pasado, pero no fue así.

Kylian Mbappe, con mucha inteligencia y astucia, cabeceó el balón hacia el medio con delicadeza, para buscar rematador. Al borde del arco, solo y sin la presencia del guardameta, apareció el inglés Jude Bellingham, quien definió a placer para poner el 2-1 parcial en el marcador de un partido que no ha decepcionado ni un poco.

Domingo 26 de Octubre de 2025
