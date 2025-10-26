Fútbol Español

¡Polémica! Anulan penal de Lamine Yamal sobre Vinicius Jr. en El Clásico

La polémica se hizo presente desde los primeros minutos del duelo entre Real Madrid y FC Barcelona

Josué Porras Estebanot
Domingo, 26 de octubre de 2025 a las 11:30 am
Vinicius Jr. / Foto: AP
El Clásico del fútbol español inició con polémica desde bien temprano. En los primeros compases del compromiso, Vinicius Jr. fue derribado por Lamine Yamal dentro del área culé, lo que terminó siendo en primera instancia penal a favor del Real Madrid, sin embargo, la decisión ha sido revertida con la intervención del VAR.

En la jugada, Lamine Yamal se barre justo en el momento en el que Vinicius Jr. se preparaba para rematar al arco. Si bien no toca el balón, el extremo del FC Barcelona tampoco tocó directamente al atacante madridista, quien sin embargo, patea a Yamal por la inercia del movimiento que ya había iniciado.

La acción sin duda es sumamente debatible, sin embargo, el VAR llamó al árbitro Soto Grado a la pantalla para revisar la jugada, y este determinó que no existía pena máxima, por lo que el conjunto catalán se salvó de la primera acción de verdadero peligro del compromiso.

Domingo 26 de Octubre de 2025
