El clásico en datos: Goles, victorias y empates del Real Madrid - Barcelona

Un ‘clásico español’ es quizás uno de los partidos más esperados en la temporadas de las cinco grandes ligas de Europa. El Real Madrid y el Barcelona se han encargado de hacer este encuentro especial a lo largo de su historia. Este domingo 26 de octubre se medirán en un nuevo clásico desde el Santiago Bernabéu.

Números del clásico: Real Madrid - Barcelona

261 partidos jugados entre el Real Madrid y Barcelona.

105 victorias para el Real Madrid, 104 victorias para el Barcelona

52 partidos igualados

439 goles del Real Madrid

435 goles del Barcelona

El Barcelona de ganar el día de hoy, estaría igualando en victorias al Real Madrid, sin embargo los blancos también saldrán con el objetivo de ganar y ampliar la ventaja, o también podría darse un empate, para alcanzar el número 53.

Una historia que deslumbra con 874 goles. En esta nueva edición de un clásico, se espera se siga sumando en ese renglón de tantos.