Este será el árbitro encargado de impartir justicia en el clásico Real Madrid - Barcelona

Ya está definido el árbitro encargado de impartir la Justina en el clásico español Real Madrid- Barcelona de este domingo 26 de octubre. César Soto Grado será el responsable de llevar el primer choque de la temporada entre los gigantes de LaLiga.

El riojano de 45 años asumirá las riendas de lo que se acostumbra a ser uno de los encuentros más mediáticos en el fútbol español. Soto continúa pitando tras cumplir los 45 años, reúne un gran historial en su trayectoria, incluso hace dos temporadas fue designado para pitar un Clásico. Dicho encuentro se jugó en el Santiago Bernabéu con una victoria de 3-2 para el Real Madrid.

Resultados de Soto en clásico

Los registros de ambos clubes con Soto Grado alfrente es dispar. Para los blancos, de los 22 partidos que les ha pitado: 14 triunfos, seis empates y dos derrotas. Mientras que oara los dirigía por Hansi Flick de 14 partidos, seis fueron victorias del Barcelona, tres empates y cinco derrotas.

No se deja a un lado que ambos clubes lo miran con recelo por haber tomado ciertas decisiones que ellos calificaban de erróneas. Sin embargo, el CTA se la ha jugado por uno de los árbitros más en forma del fútbol español. Y que además viene con un plus incorporado: esta temporada no ha pitado a ninguno de los dos equipos, es decir no hay ninguna cuenta pendiente reciente. Finalmente, al frente del VAR estaría Javier Iglesias Villanueva.