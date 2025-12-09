Tigres abiertos a escuchar ofertas por Tarik Skubal: "No creo en jugadores intocables"

Suscríbete a nuestros canales

Scott Harris, presidente de operaciones de béisbol de los Tigres de Detroit, ha sacudido el panorama de las Grandes Ligas al declarar públicamente que está dispuesto a transferir a cualquier jugador del roster. Esta postura, orientada a la construcción de una organización consistentemente ganadora, incluye incluso a su principal figura, el as del pitcheo y dos veces ganador del Cy Young de la Liga Americana, Tarik Skubal.

"No creo en jugadores intocables"

Harris utilizó la tribuna de MLB Network el pasado lunes para establecer su filosofía gerencial, asegurando que su enfoque es puramente estratégico y no personal.

"No creo en jugadores intocables en ningún nivel," declaró Harris. "No es un comentario sobre Tarik, es más bien un enfoque general para construir una organización ganadora."

El ejecutivo fue directo al exponer su deber principal: "Mi trabajo es mejorar esta organización... lo que significa que necesito escuchar cada oportunidad, sin importar cuán probable o improbable sea que realmente suceda." Esta apertura al mercado es especialmente relevante dada la calidad y el valor de Skubal.

Rumores, valor de mercado y la agencia libre

A pesar de que el zurdo de 29 años es considerado uno de los mejores lanzadores del béisbol y fue fundamental para llevar a los Tigres a los playoffs en temporadas consecutivas, el nombre de Skubal ha aparecido consistentemente en rumores de intercambio durante esta temporada baja.

El contexto económico detrás de la especulación es clave: se proyecta que Skubal obtenga el contrato de lanzador más rico en la historia del béisbol cuando se convierta en agente libre tras la campaña de 2026, una cifra que podría exceder el rango salarial de los Tigres.

La postura del As: Deseo de permanecer y extensión rechazada

Mientras la directiva sopesa el valor del traspaso, Tarik Skubal ha dejado claro que no desea ser cambiado y que le gustaría iniciar la temporada con Detroit. Sin embargo, las negociaciones contractuales con su campamento han sido infructuosas hasta el momento.

Según reportes, el dos veces All-Star rechazó en 2024 una extensión de cuatro años cuyo valor se situaba por debajo de los 100 millones de dólares. La divergencia entre el valor que el ace busca y lo que Detroit está dispuesto a pagar convierte a Skubal en la ficha de cambio más valiosa (y vulnerable) del equipo.