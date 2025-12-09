Conoce a las 3 perlas del Real Madrid que podrían 'solventar' la crisis

Suscríbete a nuestros canales

La crítica situación de lesiones que azota al primer equipo del Real Madrid, especialmente en la línea defensiva, ha obligado al cuerpo técnico liderado por Xabi Alonso a activar el plan de emergencia y poner el foco en la "Fábrica".

La necesidad agudiza el ingenio y, en este caso, abre la puerta a varios canteranos prometedores que podrían tener la oportunidad de debutar o consolidarse en el primer equipo en las próximas semanas.

El entrenador merengue y su staff están siguiendo muy de cerca la evolución de varios jugadores del Castilla y el Juvenil A, con la esperanza de encontrar soluciones internas que ayuden a paliar la gran cantidad de ausencias.

Los refuerzos de la zaga

Con hasta cinco defensores en la enfermería, la prioridad absoluta es reforzar el eje de la defensa. Dos nombres de jóvenes centrales destacan por su progresión y potencial:

Joan Martínez (18 años)

Posición: Defensa Central

Trayectoria: Martínez ya es un nombre conocido en Valdebebas. Debutó con el primer equipo hace un par de temporadas en un encuentro amistoso, dejando buenas sensaciones.

Víctor Valdepeñas (19 años)

Posición: Defensa Central

Proyección: Valdepeñas es otro de los centrales que viene llamando la atención por su rendimiento en las categorías inferiores.

El cerebro de Arbeloa

Aunque la urgencia está en la defensa, el Real Madrid también tiene puesto el ojo en el centro del campo, buscando un jugador que aporte intensidad y control, especialmente como alternativa a figuras como Eduardo Camavinga.

Jorge Cestero (19 años)