El Real Madrid se juega tres puntos de fuego contra el Manchester City

El Estadio Santiago Bernabéu se viste de gala para acoger un clásico europeo de alta tensión. El Real Madrid recibe al Manchester City en la sexta jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League.

Más allá de los puntos, este duelo se presenta como un examen de carácter para los "merengues", que atraviesan su momento más crítico de la temporada.

Dicho encuentro se disputará este miércoles 10 de diciembre a las 4:00 PM (hora de Venezuela) y tendrá implicaciones directas en la tabla y en el futuro inmediato del banquillo blanco.

El Madrid obligado a reaccionar

El conjunto de Chamartín llega a este choque con la moral tocada. La reciente derrota en liga ante el Celta de Vigo ha reavivado las dudas y ha puesto al entrenador, Xabi Alonso, en la cuerda floja.

El propio técnico, respaldado por las declaraciones de figuras como Tchouaméni, ha insistido en la unidad del vestuario para revertir la situación.

Actualmente, se encuentran en puestos de clasificación directa a octavos de final (quinto lugar con 12 puntos). Una victoria aseguraría virtualmente su presencia entre los ocho primeros (evitando la ronda de play-offs) y enviaría un mensaje de fortaleza a Europa, calmando las aguas internas.

Manchester City a la caza

Por su parte, el equipo dirigido por Pep Guardiola también tiene mucho en juego. Pese a ser considerado uno de los favoritos, los "citizens" han tenido un desempeño más irregular en esta nueva fase de liga.

El Manchester City aparece, de momento, en zona de play-offs. Un triunfo en Madrid les permitiría sumar tres puntos cruciales para escalar a los ocho primeros lugares de la tabla, garantizando así el pase directo a octavos.

Este duelo en la sexta jornada es uno de los más esperados de la fase de liga, no solo por la calidad de sus plantillas, sino por la urgencia de resultados que ambos equipos tienen, aunque por motivos y objetivos ligeramente distintos en la tabla.