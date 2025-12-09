Figura del Real Madrid defiende a Xabi Alonso: "Es nuestro problema"

Suscríbete a nuestros canales

En la rueda de prensa previa al duelo de la Champions League contra el Manchester City, el mediocampista francés del Real Madrid, Aurélien Tchouaméni, se erigió como portavoz de la plantilla.

Con un tono de profunda autocrítica, el jugador reconoció abiertamente el bajo rendimiento del equipo en las últimas semanas y, al mismo tiempo, ofreció un respaldo incondicional al entrenador, Xabi Alonso, eximiéndolo de culpa por la mala racha.

Las declaraciones del centrocampista giran en torno a la necesidad de que los jugadores asuman su responsabilidad en el campo, señalando directamente la falta de intensidad y compromiso como las causas de los resultados negativos.

La culpa es nuestra

Aurélien Tchouaméni fue enfático al desviar la presión sobre el cuerpo técnico y colocar el foco en la ejecución de los futbolistas.

"El entrenador tiene un buen plan de partido pero al final somos los jugadores los que jugamos en el campo. Si perdemos 0-2 es nuestro problema: intensidad, faltas... No es la culpa del entrenador, tenemos que mejorar y vamos a hacerlo", afirmó.

Ante los rumores de inestabilidad interna, el mediocampista hizo un llamado a la unidad y a la necesidad de remar en la misma dirección para revertir la dinámica:

"Estamos todos juntos. Si queremos ganar partidos tenemos que luchar todos en la misma dirección. Tenemos que hacer las cosas mejor. Mañana tenemos una buena oportunidad para cambiar la dinámica y sumar más puntos en la Champions".

"Lo que está pasando ahora no es posible"

La crítica más contundente de Aurélien Tchouaméni se centró en la imperiosa necesidad de elevar el nivel en todas las facetas del juego, advirtiendo que la situación actual no puede prolongarse.

"Si no ganamos los partidos es porque tenemos que hacer cosas mejor. Jugar mejor en defensa y ataque y hacer las cosas mejor. Esperamos que vamos a mejorar porque lo que está pasando ahora no es posible".

Con estas palabras, el jugador no solo reconoció públicamente el bache de rendimiento, sino que también asumió un compromiso firme de mejora en nombre de todo el equipo, buscando una reacción inmediata en la competición europea.