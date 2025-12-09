Mbappé pone a temblar al Real Madrid con posible lesión

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid no la está pasando bien en este cierre de la primera mitad en la presente temporada y podría perder a su principal figura para el venidero compromiso por la UEFA Champions League contra el Manchester City. Kylian Mbappé no ha logrado entrenar con el equipo y apunta como posible duda ante los ingleses para la jornada de este miércoles 10 de diciembre.

Su ausencia ha generado preocupación en el equipo, ya que el delantero francés es una pieza fundamental en el esquema de juego y su estado físico podría comprometer el rendimiento del conjunto blanco en la Champions League. A pesar de que el club aún no ha confirmado la gravedad de su dolencia, la incertidumbre crece en torno a su presencia en el duelo que podría marcar el futuro de la temporada europea del Madrid.

El francés se ha consolidado como la gran estrella de los merengues en la actual presentación de los blancos, donde lidera como máximo goleador en La Liga con 16 goles y cuatro asistencias en 16 encuentros, mientras que, también se luce como principal artillero en la Champions League con nueve dianas en solo cinco desafíos, siendo clave para que el equipo se ubique en los primeros cinco puestos con 12 unidades.

Real Madrid se convierte en un hospital

Por otro lado, el centrocampista Eduardo Camavinga tampoco ha estado presente en la sesión de entrenamiento, aunque su baja ya se había anticipado debido a las molestias que arrastra en el tobillo desde el enfrentamiento contra el Athletic Club en San Mamés. La acumulación de bajas en un momento tan crítico se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para Xabi Alonso, quien atraviesa su momento más complicado desde que asumió el mando del Real Madrid.

Además de los jugadores mencionados, hasta siete bajas podría presentar el Real Madrid para el duelo ante Manchester City. Dani Carvajal, Trent Alexander Arnold, Militao, Alaba y Mendy serían otros bajas dolorosas para la Casa Blanca para el próximo partido por Champions League.