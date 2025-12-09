Xabi Alonso confía en revertir la mala dinámica: "Esto puede cambiar"

Suscríbete a nuestros canales

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, afronta el crucial encuentro de la UEFA Champions League contra el Manchester City bajo una presión máxima, con el fantasma de la destitución acechando si los resultados no acompañan.

Sin embargo, en la rueda de prensa previa al duelo, el técnico español optó por un mensaje de optimismo, cohesión, y entereza, asegurando que cuenta con el respaldo total de su plantilla para revertir la delicada situación deportiva.

Alonso se mostró tranquilo y preparado para el desafío, consciente de la naturaleza volátil del fútbol y la velocidad con la que se pueden cambiar las dinámicas negativas.

Listos para el City

El entrenador vasco transmitió su seguridad al asumir el reto que conlleva dirigir al club blanco y la mentalidad necesaria para afrontar momentos de crisis:

"Cuando uno es entrenador del Real Madrid está preparado. Con muchas ganas de lo que viene y eso empieza mañana. Para revertir el enfado, que es normal. En el fútbol, para bien y para mal, se puede cambiar rápido".

Asimismo, sobre las especulaciones de fisuras internas o falta de sintonía, Xabi Alonso fue categórico al describir la relación con sus jugadores, enfatizando la unidad como la base para superar la adversidad.

"Es un equipo, vamos todos unidos de la mano... La comunicación es constante. Desde la confianza, la unidad y el cariño. Todos estamos juntos en esto", aseguró.

Oportunidad para reaccionar

Tanto el mensaje de Alonso como las previas declaraciones de Aurélien Tchouaméni apuntan a que el vestuario ha cerrado filas.

El partido contra el Manchester City no es solo un encuentro de Champions League, sino la oportunidad perfecta para que el Real Madrid demuestre carácter y capacidad de reacción, buscando utilizar la magnitud del rival y del torneo para catapultarse fuera de su actual bache.